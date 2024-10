Sezona 2025 atletske diamantne lige se bo začela 26. aprila v Xiamenu, obiskala bo štiri celine in 13 držav, preden se bo 27. in 28. avgusta 2025 končala v Zürichu, so sporočili iz Svetovne atletike.

Tako kot v prejšnjih letih bo diamantna liga največje atletske zvezde peljala na štiri celine na 14 enodnevnih mitingov, najuspešnejše pa nato čaka dvodnevni finale v Zürichu.

Pot do finala se bo začela v Xiamenu 26. aprila, na Kitajskem bo tudi drugi miting v Šanghaju 3. maja. Liga se bo nato preselila v Doho in Rabat, preden bo 6. junija na sporedu prvi miting v Evropi, gostil ga bo Rim.

Sledili bodo Oslo, Stockholm in Pariz, nato Eugene, Monaco in London, naslednji bodo na vrsti Šlezija, Lozana in Bruselj, finale pa bo po letu 2022 spet v Zürichu.

Vsaka disciplina bo prisotna od štirikrat do sedemkrat na poti do finala, vseh 32 prvakov diamantne lige bodo okronali v Zürichu, kjer bodo dobili lovorike in si razdelili rekorden 8,31 milijona evrov visok denarni sklad, so v sporočilu za javnost zapisali pri vodstvu tekmovanja.

Na prvih 14 mitingih bodo izplačali po 450.000 evrov, na finalu pa dva milijona evrov. Nagrade na prvih 14 mitingih bodo med 26.980 in 44.960 evrov, na finalu pa med 53.960 in 89.950 evrov.

Diamantna liga se bo tako končala pred septembrom, mesecem, v katerem bo na sporedu svetovno prvenstvo v Tokiu.

Koledar diamantne lige 2025: 26. april: Xiamen (Kit)

3. maj: Šanghaj (Kit)

16. maj: Doha (Kat)

25. maj: Rabat (Mar)

6. junij: Rim (Ita)

12. junij: Oslo (Nor)

15. junij: Stockholm (Šve)

20. junij: Pariz (Fra)

5. julij: Eugene (ZDA)

11. julij: Monako (Mon)

19. julij: London (VBr)

16. avgust: Šlezija (Pol)

20. avgust: Lozana (Švi)

22. avgust: Bruselj (Bel)

27./28. avgust: Zürich (Švi)

Preberite še: