Rekordni denarni sklad za atletsko odličnost

Nagradni sklad na mitingih atletske diamantne lige bo prihodnje leto znašal rekordnih 8,3 milijona evrov, so danes sporočili organizatorji. "To je skoraj tretjina več, kot je bilo izplačano v obdobju, ki ga je prizadela koronska pandemija med letoma 2021 in 2024," so zapisali v izjavi za javnost.