Slovenska atletinja Maja Mihalinec Zidar je drugi dan diamantne lige v Bruslju med povabljenimi tekačicami na 200 m zunaj diamantne serije zasedla šesto mesto s 23,37 sekunde in dosegla 13. izid. V njeni skupini je zmagala Sydney McLaughlin-Levrone iz ZDA, svetovna rekorderka na 400 m ovire je tekla 22,40 in imela skupno drugi čas. Znani so zmagovalci diamantne lige v tej sezoni.

Za dvakratno zaporedno olimpijsko zmagovalko in lansko svetovno prvakinjo na nizkih ovirah je bila v skupini druga Gina Mariam Bass Bittaye, afriška prvakinja na 100 m je tekla 23,01, tretja je bila Belgijka Delphine Nkansa, evropska mlajša članska prvakinja je prišla v cilj s 23,03. V glavnem programu je na pol stadionskega kroga slavila bronasta na tej razdalji na OI v Parizu. Američanka Brittany Brown je tekla 22,20 in prejela 30.000 dolarjev za končno zmago v diamantni ligi. Druga v skupini in s skupno s tretjim časom na tem mitingu pa je bila Britanka Daryll Neita z 22,45.

"Zadovoljna sem, po drugi strani pa me malo jezi, ker sem danes dobro tekla in dosegla svoj tretji najboljši izid sezone. To mi je uspelo na neugodni drugi stezi ter pri 14 stopinjah Celzija. Zato sem z doseženim zadovoljna. Za mano je čudna sezona, tekem sem imela kar nekaj, čeprav sem se na začetku sezone poškodovala. Potem sem skušala na silo priti na olimpijske igre, kar mi ni uspelo. Nato sem nadaljevala sezono in se vrnila v prvotno formo. V drugem delu pa nisem imela prave sreče s pogoji za teke, zato nisem mogla doseči še boljših izidov, ki sem jih sposobna," je povedala Mihalinec Zidar.

Jutri odpotuje na počitnice v Grčijo

Štiriintridesetletna članica ljubljanskega Massa je nastopila na OI v Riu de Janeiru 2016 in tudi pred tremi leti v Tokiu. "Po tej sezoni imam mešane občutke. Fizično sem sposobna teči hitro, tu ne vidim težav, ampak po neuspešnem poskusu uvrstitve na OI sem izgubila motivacijo. Še bom trenirala za naslednjo sezono in potem videla, kako se bo odvijala moja odločitev glede tekmovanj v prihodnje. V naslednji sezoni sta pozimi dvoranski tekmovanji na SP in EP, poleti bo SP v Tokiu. Potrebujem nekaj mesecev, da vidim, če se bo vrnila prava motivacija. Jutri pa odpotujem na počitnice v Grčijo, kjer me že čakata mož in hčerka. Imela sem letalsko karto za danes, a sem dobila povabilo za diamantno ligo in zato dopust prestavila za en dan," je dodala Mozirjanka.

Tebogo in Crouser presenetljivo izgubila

Kenijska kraljica teka na 1500 metrov Faith Kipyegon je zapečatila sezono z zmago v finalu lige (3:54,75), bocvanski sprinter Letsile Tebogo in ameriški tekmovalec v krogli Ryan Crouser pa sta okusila redka poraza.

Beatrice Chebet je postavila rekord mitinga. Foto: Reuters

Kenijski predstavniki so se v Bruslju odlično odrezali. Dvojna olimpijska prvakinja na 5000 in 10.000 m Beatrice Chebet je postavila rekord mitinga s 14:09,82 in zmagala na 5000 m v solo teku. Faith Cherotich je prehitela olimpijsko prvakinjo iz Bahrajna Winfred Yavi in zmagala v teku na 3000 m z zaprekami z 9:02,36, Emmanuel Wanyonyi pa je poskrbel za uničujoč ritem za zmago na 800 m s časom 1:42,70.

V suvanju krogle je prišlo do presenečenja, saj je zmagal evropski prvak Italijan Leonardo Fabbri z rekordom tekmovanja in državnim rekordom 22,98 m, s čimer je ugnal Ryana Crouserja. Trikratni olimpijski in dvakratni svetovni prvak je bil drugi s 22,79 m. Letsila Teboga je na 200 m ugnal Američan Kenny Bednarek (19,67).

Fabbri je bil eden izmed treh italijanskih zmagovalcev večera, Gianmarco Tamberi je z 2.34 m zmagal v skoku v višino, v skoku v daljino pa Larissa Iapichino (6,80 m). V odsotnosti McLaughlin-Levrone, ki ni nastopala v diamantni seriji, je na 400 m ovire prepričljivo slavila nizozemska zvezdnica Femke Bol (52.45).

Neja Filipič je v petek v troskoku zasedla četrto mesto s 14,04 m. Foto: Vid Ponikvar

V petek, prvi dan finala diamantne lige, so nastopili trije slovenski atleti v boju za diamantne nagrade v disciplinah. Med njimi je bila nepričakovano najboljša Neja Filipič, ki je v troskoku zasedla četrto mesto s 14,04 m, čeprav se je na finale najboljše šesterice po odpovedih tekmovalk uvrstila po 11. mestu v seštevku prejšnjih mitingov. Evropski in svetovni podprvak Kristjan Čeh je v metu diska zasedel peto mesto s 65,40 m. Lia Apostolovski, bronasta na dvoranskem SP, je bila šesta v skoku v višino z 1,88 m.