Neja Filipič za las brez stopničk, Čeh zbolel

V soboto bo drugi dan finala izven diamantnega programa na 200 m med povabljenimi tekačicami nastopila še Maja Mihalinec Zidar.

V troskoku je zmagala Kubanka Leyanis Perez Hernandez, bronasta lani na svetovnem prvenstvu v Budimpešti in svetovna dvoranska podprvakinja letos v Glasgowu je zmogla 14,37 m.

Druga je bila s 14,22 m Jamajčanka Shanieka Ricketts, srebrna letos na OI in dvakratna svetovna podprvakinja. Tretja je bila njena rojakinja Ackelia Smith, ki je s 14,11 m prav v zadnji seriji odvzela tretje mesto slovenski predstavnici.

Neja Filipič je s 14,04 m v prvi serijo celo povedla, čeprav se je z 11. mestom na prejšnjih mitingih po odpovedih tekmic tik pred zdajci prebila na finalni miting najboljše šesterice. V drugi seriji sta jo prehiteli Perez Hernandez s 14,37 in Ricketts s 14,14 m. Filipič je imela v nadaljevanju le še en veljaven poskus, 13,89 m so ji namerili v tretji seriji.

Foto: Reuters

"Zadnji skok bi bil blizu osebnega rekorda, ampak sem prestopila, obenem pa sem v zadnjem skoku izgubila tretje mesto. Nisem pa pričakovala, da bom nastopila v finalu, v zadnjem trenutku sem dobila povabilo. Kupljene sem imele karte za Indonezijo in dopust. Jutri zjutraj potujem tja iz Bruslja, vse te zamenjave vozovnic in pot v Bruselj je bilo kar stresno, ampak očitno tako še bolje tekmujem," se je smejalo Neji Filipič.

V 2022 je bila na sedmem mestu pred finalom najboljše šesterice in tedaj na zaključni tekmi ni nastopila. "Za mesto sem zgrešila finale, tega nastopa pa letos nisem pričakovala. A sem danes potrdila, da sem si to zaslužila. Tudi konkurenca je bila zelo dobra. Vedela sem, da bom morala dobro skočiti, zato sem na ekipnem DP v Slovenj Gradcu konec prejšnjega tedna testirala formo. Tam sem dobro skočila in sem se odločila za nastop. Po olimpijskih igrah sem namreč tekmovala neobremenjeno, nato pa sem danes postavila piko na i dokaj dobre sezone," je dodala Filipič.

Čeh kljub bolezni peti

Čeh tokrat ni bil v boju za diamantno zmago, kot v prejšnjih dveh letih, ko je bil prvi in drugi. "Tekma ni bila slaba, imel sem kar dobre mete, a sem dva dni nazaj zbolel, manjkalo mi je moči in hitrosti. Tekma zato ni bila taka, kot sem želel, a je bila solidna. Matthew Denny je zasluženo zmagal. Bil stabilen celotno sezono in je imel tehnično zelo stabilne mete. Dobro je bil pripravljen, pa tudi vedeli smo, da bo vrgel letos 70 m. To mu sicer ni uspelo, a je bil temu z avstralskim rekordom zelo blizu," je finale pospremil Čeh.

Kristjan Čeh je osvojil peto mesto. Foto: Guliverimage

"Moja sezona je bila solidna, ni bila najboljša, a sem postal evropski prvak, na OI sem bil četrti, četrto leto zapored sem na tekmi presegel 70 m. Bruseljski finale je bila moja zadnja tekma leta. Sedaj si bom privoščil kratek premor, da se spočijem. Oktobra pa me že čakajo priprave na naslednjo sezono, ko bo zelo pozno bo svetovno prvenstvo v Tokiu. Ne bomo spreminjali osnovnih treningov, fizično sem bil najboljši na OI, rezerve pa imam v tehniki," je sezono strnil Čeh.

Mesec dni bo preživel doma, preden bo nadaljeval priprave na novo sezono v Estoniji. Tako kot Filipič bo v Indoneziji dopustovala tudi Apostolovski, obe sta to v medsebojnem pogovoru izvedeli šele v Bruslju. V prestolnico Evropske unije je Apostolovski odpotovala potem, ko je pred tem tekmovala na dveh tekmah v dežju.

Čeh je začel s 63,67 m ter nadaljeval s 64,95 m, neveljavnim metom, 65,40 m in svojim najdaljšim metov v četrti seriji, tekmo pa je sklenil s 64,62 m in drugim neveljavnim poskusom. Ves čas je bila pred njim četverica.

Zmagal je Matthew Denny z rekordom mitinga in avstralskim rekordom 69,96 m, ki ga je dosegel že v uvodni seriji. Denny je med drugim Čehu lani odvzel skupno zmago na diamantni ligi po slavju na finalu v Eugenu. Ptujčan pa je pred dvema letoma po seriji zmag brez poraza v diamantni ligi zmagal tudi na finalni tekmi in si tako priboril glavno diamantno nagrado.

Tokrat je drugo mesto zasedel svetovni rekorder Mykolasa Alekna iz Litve (68,86 m), tretji je bil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (66,52), dobitnik številnih medalj z velikih tekem, četrti pa nekdanji olimpijski in aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (66,26 m). Presenetljivega olimpijskega zmagovalca iz Pariza, Jamajčana Roje Stone, ni bilo na finalu.

Lia Apostolovski na 1,92 m trikrat podrla letvico

Lia Apostolovski, bronasta marca letos na dvoranskem svetovnem prvenstvu, je v prvih poskusih preskočila 1,80 in 1,84 m, v tretjem 1,88 m, na 1,92 m pa je letvico trikrat podrla. Zmagala je olimpijska, svetovna in evropska prvakinja Jaroslava Mahučik, skočila je 1,97 m v prvem poskusu.

Lia Apostolovski Foto: Reuters

"Po teh dveh deževnih tekmah je bilo kar olajšanje, ko smo prišli sem. Dobro je bilo videti sprva, a je današnji dopoldanski dež zmočil zaletišče. Pogoji so bili težki tudi zaradi nizkih temperatur, bilo je 10, 11 stopinj Celzija, zelo hladno za skakalke. Vse smo bile v bundah, rokavicah in kapah. Pogoji niso dovoljevali nekih posebnih dosežkov," je zaključek tekmovalne sezone opisala Apostolovski.

Ljubljančanka take sezone, kot jo je imela, pred tem ni pričakovala. "Če bi mi kdo napovedal tako sezono in zelo dobre dosežke, bi mu težko verjela. Imela sem sanjsko leto, z bronom na dvoranskem SP in finalom na EP, postala sem olimpijka. A je bila zelo dolga sezona, zimska se je komaj končala, ko smo s treningom nadaljevali v poletje. Sem pa uživala in zelo napredovala letos. Finale na diamantni ligi je bil pika na i, saj sem se lani borila za nastope na tej seriji, vedno sem bila na čakalni listi. Sedaj redno tekmujem z najboljšimi, kar je velika spodbuda za naprej," je še povedala Ljubljančanka.

