Včeraj padel rekord, neuradno kar 17.092 okužb

V ponedeljek so v Sloveniji ob 16.928 opravljenih PCR-testih potrdili 12.772 okužb z novim koronavirusom, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih testov je bil 75,4-odstoten.

Razmere v UKC Ljubljana so resne

"Tako kot v splošni populaciji so tudi razmere v kliničnem centru precej resne. Veliko je pozitivnih bolnikov, ki prihajajo na vrata urgentne ambulante, poleg tega pa imamo zdaj težave, ker pacienti zbolevajo v inkubaciji, so sprejeti in potem zbolevajo na oddelkih," je v izjavi za javnost pojasnila Tanja Mrvič, vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana.

Od prvega januarja so imeli v kliničnem centru več kot 140 vdorov, samo danes osem novih. "Zelo težko je organizirati delo, posebej v razmerah, ko so oddelki polni. Veliko težavo imamo pri kadru, ljudje zbolevajo, imamo več kot tisoč obolelih od 1. januarja. Viri so večinoma v domačem okolju, praviloma so to partnerji in otroci," je dejala Mrvičeva.

V UKC Ljubljana okuženih skoraj 500 zaposlenih

Zaradi okužb z novim koronavirusom in karanten je bilo danes dopoldne odsotnih okoli 600 zaposlenih v UKC Ljubljana, od tega je 489 okuženih, 105 pa jih je v karanteni, je povedal Golobič.

Trenutno imajo po besedah Mrvičeve zaradi bolezni covid-19 hospitaliziranih 225 odraslih bolnikov, nekaj covidnih bolnikov je tudi na pediatriji. Številke se zelo hitro spreminjajo.