Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razmere v UKC Ljubljana so precej resne, veliko je okuženih bolnikov, ki prihajajo na vrata urgentne ambulante, poleg tega so težave tudi zaradi tega, ker bolniki za covid-19 zbolevajo po sprejetju v bolnišnico.

Razmere v UKC Ljubljana so precej resne, veliko je okuženih bolnikov, ki prihajajo na vrata urgentne ambulante, poleg tega so težave tudi zaradi tega, ker bolniki za covid-19 zbolevajo po sprejetju v bolnišnico. Foto: STA

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so letos našteli že več kot 140 vdorov okužb z novim koronavirusom na različne oddelke, samo danes osem, je povedala Tatjana Mrvič iz UKC. Organizacija dela je zelo zahtevna tudi zato, ker za boleznijo covid-19 zbolevajo tudi zaposleni v UKC. Mrvičeva je ob tem izrazila zaskrbljenost zaradi pojava gripe.

Razmere v UKC Ljubljana so precej resne, veliko je okuženih bolnikov, ki prihajajo na vrata urgentne ambulante, poleg tega so težave tudi zaradi tega, ker bolniki za boleznijo covid-19 zbolevajo po sprejetju v bolnišnico, je v današnji izjavi za javnost razmere v največji slovenski bolnišnici opisala vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana Tatjana Mrvič.

Okuženi tudi bolniki, ki sprva niso prišli zaradi covida

Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič pa je povedal, da imajo danes – poleg oddelka DTS, ki je primarno namenjen zdravljenju covidnih bolnikov, ter Bolnišnice dr. Petra Držaja in infekcijske klinike – v rdečih conah po oddelkih še dodatno 65 covidnih bolnikov, ki niso bili sprejeti zaradi covidne diagnoze, ampak zaradi druge, pozneje pa so pri njih ugotovili še okužbo z novim koronavirusom.

Pri tem vseh ne selijo na DTS, ker gre tudi za bolnike, ki morda v DTS ne bi mogli biti optimalno obravnavani, je pojasnil Golobič. Zagotovil je, da pa ostaja njihova zaveza, da bodo vsi deležni obravnave in da bolnik, če mu med obravnavo ali tik pred diagnosticirajo covid-19, zaradi tega ne bo deležen nič manjše ali slabše obravnave.

Organizacija dela je že zaradi vdorov okužb na oddelke zahtevna, poleg tega imajo s kadrom težave tudi zato, ker za covid-19 zbolevajo tudi zaposleni v UKC. Od 1. januarja so našteli že več kot tisoč obolelih, viri okužb pa so po besedah Mrvičeve v domačem okolju.

Okuženih je skoraj 500 zaposlenih

Zaradi okužb z novim koronavirusom in karanten je bilo danes dopoldne odsotnih okoli 600 zaposlenih v UKC Ljubljana, od tega je 489 okuženih, 105 pa jih je v karanteni, je povedal Golobič.

Trenutno imajo po besedah Mrvičeve zaradi bolezni covid-19 hospitaliziranih 225 odraslih bolnikov, nekaj covidnih bolnikov je tudi na pediatriji. Številke se zelo hitro spreminjajo.

Tudi ona je poudarila, da se na vseh oddelkih trudijo narediti vse, kar je potrebno. Tako da se ne glede na bolezen covid-19 nadaljujejo akutna obravnava onkoloških bolnikov oziroma operacije onkoloških bolnikov, prav tako poteka transplantacijska dejavnost.

Sicer pa jih v UKC precej skrbi tudi gripa. V zadnjem tednu so imeli 17 potrjenih primerov, za zdaj samo med otroki. "A je glede na širjenje virusa mogoče pričakovati, da bo tudi gripa počasi udarila, kar pomeni, da bodo s tem še dodatne težave," je danes dejala Mrvičeva.