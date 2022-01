Nov rekord okuženih v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so po prvih podatkih potrdili 13.123 novih okužb s koronavirusom. To je 7.101 okužba več kot prejšnjo soboto. Uradni podatki bodo znani do 10. ure.