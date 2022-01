Logarjeva o aktualnih razmerah glede covid-19 #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spremljamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 na kateri bosta sodelovala Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, in Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana

"V karanteno napotimo osebo, ki je bila v stiku z okuženo osebo, v izolacijo pa osebe, ki so bile že okužene. Ljudje morajo biti v izolaciji toliko časa, da ne okužijo še drugih. Ljudje, ki so v karanteni in zbolijo, potem preidejo v izolacijo," je za začetek pojasnila Logarjeva.

Trenutno so pritiski na bolnišnice nekoliko manjši, hospitalizirani so pretežno kronični bolniki. Opozorila je, da se lahko z različico omikorn okužijo tudi tisti, ki so se predhodno okužili z različico delta.

Bolezenski znaki so pri omikronu nekoliko drugačni drugačni kot pri delti. Veliko ljudi poroča o nahodu in težavah s požiranjem.

"Naredimo vse, kar lahko, da do okužbe ne pride. Izogibajmo se nepotrebnim stikom. Pomembno je, da se takoj ob pojavu znakov izoliramo, naročimo na testiranje in ostanemo v domačem okolju," je dodala.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so včeraj v Sloveniji ob 14.714 opravljenih PCR-testih potrdili 9.858 okužb z novim koronavirusom, kar je 2.923 več kot prejšnji četrtek, ko so potrdili 6.935 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 67 odstotkov.