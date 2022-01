Zaradi hospitalizacij necepljenih kolaps zdravstvenega sistema v Pomurju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Različica omikron do zdaj v Splošni bolnišnici Murska Sobota še ni bila potrjena, delež omikrona je tudi sicer v Pomurju in Podravju nižji kot drugod. Vrh števila okuženih zato tam še čakajo. Že zdaj pa lahko v bolnišnici opravljajo le polovico običajne operativne dejavnosti – le za paciente s stopnjo nujno in zelo hitro. Če ne bi uvedli sistema, po katerem za zaposlene, ki so v stiku z okuženimi, karantena ne velja, pa zdravljenja sploh ne bi mogli več zagotavljati.

Tudi direktorju bolnišnice se je pred dvema dnevoma zaključila karantena zaradi okužbe s koronavirusom. "Na srečo po treh cepljenjih, tudi po poživitvenem odmerku brez večjih težav, brez posledic, bi pa verjetno stanje bilo povsem drugačno, če ne bi bil cepljen," je potek bolezni opisal direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota Daniel Grabar.

20 zaposlenih v karanteni

Kar 80 odstotkov hospitaliziranih pa je necepljenih. Trenutno zdravijo 24 bolnikov s covid-19 na navadnem oddelku, dodatnih devet bolnikov je na covidni intenzivi. Zapolnjene so vse kapacitete, a pri bolnikih omikrona še niso potrdili.

"Ampak to ne pomeni, da omikrona ni v populaciji. Projekcije so take, da je tudi v Pomurju že prisoten vsaj v 80 odstotkih, ampak ni te vrste, da bi bile hospitalizacije," je pojasnila strokovna direktorica Splošne bolnišnice Murska Sobota Manuela Kuhar Makoter.

Zaposleni v bolnišnici izpolnjujejo v 85 odstotkih pogoj PC, a kljub temu je 20 zaposlenih v karanteni. Razmere pa dodatno otežuje še pomanjkanje kadra, predvsem na področju zdravstvene nege, precej je tudi porodniških dopustov in dolgotrajnih bolniških odsotnosti.

Čakalne dobe vse daljše

Da so se čakalne dobe podaljšale, ni treba posebej poudarjati. V operativnih strokah je najdaljša čakalna doba na ortopediji. " Vemo, da ti bolniki praktično že dve leti čakajo na naš pregled, na našo obravnavo, in v tem času je že dosti stvari zatečenih, bolezni v končnem stadiju, ki jih ni mogoče več rešiti," je pojasnila Makoterjeva.

Prioriteta je skrajševanje čakalnih dob in povečanje števila operacij, trenutno je še vedno polovica operativnega programa odpovedana. Samo lani so skupno odpovedali 318 operacij, od tega so jih nadomestili 167.

A ker omikron prihaja v Pomurje z zamikom, to pomeni, da bo tudi vrh kasneje, zato ostaja strah, da se bo normalizacija razmer zamaknila.