Politika "nič covida": Hong Kong proti hrčkom #video

Hongkonška vlada je sklenila usmrtiti na tisoče malih hišnih ljubljenčkov po tem, ko so bili tako hrčki, ki so jih prodajali v trgovini za hišne ljubljenčke, kot zaposleni pozitivni na koronavirus. Poleg hrčkov ukrepi vključujejo činčile, kunce in morske prašičke. Usmrčenih bo nekaj tisoč živali. Tako kot Kitajska tudi Hongkong izvaja politiko "nič covida", pri čemer z množičnim testiranjem, karantenami in socialno distanco izkoreninja najmanjše sledi virusa. Ukrep usmrtitve živali je sicer že sprožil ogorčenje.

Spomladi leta 2020 so iz Kitajske, najbolj obljudene države sveta, ki je neizprosna do vsega, kar bi lahko povzročilo širjenje virusa, prihajali apokaliptični prizori razkuževanja. Te dni se enako dogaja v Hong Kongu. Delavci v zaščitnih oblekah trkajo na vrata trgovin z malimi živalmi.

Po tem, ko so covid-19 potrdili pri 11-ih hrčkih, zdaj iščejo še ostale. "Vpletenih je bilo 78 hrčkov, činčil in zajcev. Enajst do sedaj odvzetih vzorcev je pokazalo preliminarne pozitivne reakcije. Vsi pozitivni vzorci so bili od hrčkov," pove direktor kitajskega oddelka za kmetijstvo, ribištvo in ohranjanje narave.

Usmrčenih bo nekaj tisoč živali

Uvoz malih sesalcev na Kitajsko je ustavljen, usmrčenih bo nekaj tisoč živali. Oblasti so vse, ki so po 22. decembru kupili hrčka, činčilo, zajca ali morskega prašička, pozvali, naj svojega ljubljenčka predajo v usmrtitev.

Kitajci pa se ob tem sprašujejo, ali se bo ukrep evtanazije v prihodnosti razširil tudi na njihove okužene mačke, pse ali druge živali.

"Spomniti se moramo, da je bilo na milijone ljudi po vsem svetu okuženih s covidom-19. Milijoni po vsem svetu imajo hišne ljubljenčke in ni bilo dokazanih primerov, da bi prenašali okužbo na ljudi," je poudarila veterinarska raziskovalka živalskih nalezljivih bolezni Vanessa Barrs, Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se nekatere živalske vrste sicer lahko okužijo in virus prenesejo na ljudi, a da je tovrstno tveganje majhno.