Prirejanje izidov: V Hongkongu aretirali 11 nogometašev

Glavna preiskovalka ICAC Kate Cheuk je na novinarski konferenci povedala, da so preiskovali tekme prve lige v Hongkongu, ki je druga po vrednosti za superligo ter ugotovili podkupovanje, nameščanje izidov in igranje ilegalnih stav. Dodala je, da je to največja operacija njene ekipe v zadnjih letih, plačila za posamezne tekme in na igralca pa so dosegala do okrog 1200 evrov.

Osumljeni igralci so igrali slabše in bolj pasivno proti slabšim ekipam in s tem slednjim omogočili zmage. Drugi način je bil, da so igrali na določen izid, ki se redko doseže in so s tem dosegli višje kvote na ilegalnih stavnicah, na katerih so tudi sami stavili.

ICAC ni navedla identitete igralcev ali kluba. Kate Cheuk je pojasnila, da je ekipa kot članica prve lige na 26 tekmah dosegla osem zmag v sezoni 2022/23. Med tremi s takim izkupičkom je tudi Happy Valley.