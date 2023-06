V Hongkongu ob obletnici protestov na Trgu nebeškega miru pridržanih več ljudi #video

Policija v Hongkongu je ob današnji 34. obletnici nasilnega zatrtja protestov na Trgu nebeškega miru v Pekingu pridržala znano prodemokratično aktivistko Alexandro Wong in več drugih ljudi. Aretirali so tudi vodjo hongkonške opozicijske Lige socialnih demokratov Chan Po-ying, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudje v Hongkongu se 4. junija že vrsto let zbirajo v mestnem parku Victoria in bližnji soseski na bedenju ob svečah v spomin na dogodke na ta dan leta 1989 v Pekingu. Ta konec tedna so bili na območju policisti, ki so zbrane ljudi preiskovali in zasliševali.

Do današnjega poznega popoldneva so po poročanju AFP s policijskimi vozili odpeljali najmanj osem ljudi. Med njimi je bila tudi aktivistka Alexandra Wong, znana kot Babica Wong. 62-letnica je imela v rokah cvetje, ko so jo policisti obkrožili in odpeljali stran.

Policija je sporočila, da je v soboto aretirala štiri ljudi zaradi "uporniških" dejanj in "neprimernega ravnanja", še štiri pa so pridržali zaradi suma kršitve javnega reda in miru.

Danes so policisti sredi živahne nakupovalne četrti postavili šotor, v katerem zaslišujejo ljudi stran od oči javnosti. Nekdanjo aktivistko Chan Po-ying, ki zdaj vodi opozicijsko stranko, so po navedbah AFP pridržali, ko je držala v rokah majhno LED-svečo in dve roži.

Surovo zatrte demonstracije v Pekingu

Na Trgu nebeškega miru so kitajske oblasti 4. junija 1989 z vojsko in tanki zaustavile večtedenske shode ljudi, ki so zahtevali politične spremembe in odpravo korupcije. Po uradnih podatkih kitajskih oblasti je bilo ubitih 241 ljudi, od tega 36 študentov, medtem ko disidenti trdijo, da je bilo ubitih več tisoč.

Kitajske komunistične oblasti si ta dogodek prizadevajo na vse mogoče načine izbrisati iz kolektivnega spomina, obeleževanje spomina nanj je na celinski Kitajski prepovedano.