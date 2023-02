V stanovanju v Hongkongu našli razkosano truplo manekenke in vplivnice

V Hongkongu so danes aretirali tri osebe po odkritju delov razkosanega trupla manekenke in vplivnice Abby Choi. 28-letna manekenka, ki so jo zadnjič videli v torek, je krasila naslovnico najnovejše izdaje revije L'Officiel Monaco. Na Instagramu je imela več kot 80 tisoč sledilcev, redno pa naj bi jo videvali v družbi slavnih oseb.

Policija je prijavo o pogrešani Abby Choi prejela v sredo, njeno razkosano truplo pa so v najemniškem stanovanju v severnem okrožju Tai Po v Hongkongu našli v petek.

Stanovanje najel nekdanji tast

Poleg delov trupla, med katerimi so bili nekateri v hladilniku, so policisti odkrili tudi človeško tkivo v loncih za juho. "V stanovanju so našli še orodje, ki se uporablja za razkosanje človeških trupel, med drugim stroje za mletje mesa, motorne žage, dolge dežne plašče, rokavice in maske," je še povedal nadzornik pri policiji Alan Chung.

Stanovanje naj bi pred nekaj tedni najel oče nekdanjega moža Choieve, policisti pa so v stanovanju našli tudi žrtvino osebno izkaznico, kreditne kartice in druge osebne predmete, še piše CNN.

Choieva je bila mednarodno znana manekenka, ki so jo prejšnji mesec fotografirali na reviji Elie Saab pomlad poletje 2023 Haute Couture v Parizu v Franciji.

Detienen a los padres y al hermano del ex marido de la influencer Abby Choi por matarla y descuartizarla https://t.co/1nUga2E67k — EL MUNDO (@elmundoes) February 25, 2023

S preiskavo, vključno z vzrokom smrti, nadaljujejo, so še sporočili s policije.