V Srbiji do smrti pretepel dvoletno pastorko. Mama naj bi za nasilje vedela, a je molčala.

Moški naj bi bil do majhne deklice nasilen že pred usodnim dogodkom. Foto: Shutterstock

Srbijo pretresa grozljiva novica o smrti dvoletne deklice v Zaječarju, ki je umrla zaradi hudih poškodb po pretepanju oziroma udarcih s pestmi. V zdravstvenem domu so jo sicer skušali oživljati, a so lahko le potrdili otrokovo smrt. Mama naj bi za partnerjevo nasilje do deklice vedela že prej, a je molčala.