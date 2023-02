Policija objavila fotografijo neznanega moškega trupla

V začetku januarja 2023 so v gozdu na območju Medna našli neznano moško truplo. Po do zdaj znanih podatkih smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče.

Gre za moškega, starega okoli 30 let, svetle polti, visokega približno 175 centimetrov, suhe postave, kratko postriženih rdečih las, ovalnega in koščenega obraza s poraščeno brado in rjavih oči. Oblečen je bil v pulover rdeče barve, temnomodro majico, belo spodnjo majico in svetlosive hlače iz džinsa. Okoli vratu je imel pleteno verižico iz rumene kovine.

Ker z dozdajšnjim zbiranjem obvestil policija ni ugotovila identitete pokojnika, prosi vse, ki bi ga prepoznali ali imeli o njem druge podatke, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.