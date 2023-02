V Ljubljani in Celju našli mrtvi osebi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani in Celju so v stanovanjih našli mrtvi osebi, je razvidno iz poročila centra za obveščanje.

Celjski gasilci so ob 17.28 v Kocbekovi ulici v Celju ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala mrtva oseba, ljubljanski gasilci in policisti pa so mrtvo osebo našli ob 15.36 v stanovanju na Kvedrovi cesti v Ljubljani.