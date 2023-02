Nova smrt pri podiranju drevesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Vetrniku na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah so policisti obravnavali nesrečo pri delu. Na 59-letnega moškega, ki je v svojem gozdu podiral drevesa, je padlo drevo in ga tako hudo poškodovalo, da je na kraju nesreče umrl.

Včeraj ob 17.20 se je v naselju Veternik v občini Kozje pri podiranju drevesa poškodoval občan. Gasilci PGD Kozje so odstranjevali veje, osvetljevali kraj dogodka, pomagali reševalcem NMP in policiji. Občan je poškodbam podlegel na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V nedeljo se je pri sečnji drevesa smrtno ponesrečil tudi 40-letni moški na Šentviški Gori v občini Tolmin. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je omenjeni moški sam opravljal sečnjo lesa na gozdni parceli približno en kilometer od vojašnice na Šentviški Gori.