Apokalipsa v Hongkongu, v 140 letih toliko dežja v eni uri še ni bilo #video #foto

Rekordno močne padavine so v petek ohromile večji del Hongkonga. Poplavljena je podzemna železnica, v avtomobilih je na poplavljenih cestah ostalo ujetih več ljudi, oblasti so zaprle šole in ljudi pozvale, naj poiščejo varno zavetje. Hongkonški observatorij je v eni uri zabeležil več kot 158 ​​milimetrov dežja, kar je največja urna količina padavin od začetka beleženja leta 1884, so z vlade sporočili javnosti.

Močno deževje je v Hongkongu povzročilo obsežne poplave, zaradi katerih so se ponekod ulice spremenile v hudournike, poplavljena so nakupovalna središča in podzemna železnica. Reševalci so pomagali številnim voznikom, ki so ostali ujeti v svojih avtomobilih.

Med 23. uro in polnočjo so zabeležili največjo količino padavin na uro v zadnjih 140 letih zgodovine. Urad za meteorologijo je izdal najvišje opozorilo pred nevihto in poročal, da je bilo od četrtka zvečer na glavnem hongkonškem otoku Kowloon in severovzhodnem delu mesta New Territories zabeleženih več kot 200 milimetrov padavin.

V nekaterih delih Hongkonga s 7,5 milijona prebivalcev je padlo skoraj 500 milimetrov padavin v 24 urah, poroča spletna stran za vremenske podatke OGimet.

Ekstremne razmere so presenetile številne prebivalce, pojavile pa so se le nekaj dni za tem, ko je Hongkong prizadel najmočnejši tajfun v zadnjih petih letih. Tajfun Saola je podiral drevesa in povzročil na stotine odpovedi poletov. Poškodovanih je bilo 86 ljudi.

