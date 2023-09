Kako je s slovenskimi turisti v Grčiji #video

Grčija, Turčija in Bolgarija so priljubljene turistične destinacije, ki so jih v tem tednu prizadele katastrofalne poplave. September je sicer še vedno čas množičnega počitnikovanja na obalah južne Evrope, tudi med Slovenci. Ali bi morali Slovenci svoja potovanja preklicati in ali so Slovenci, ki v teh državah že počitnikujejo, na varnem?

Poplave pustošijo po Grčiji, Turčiji in Bolgariji. Priljubljene turistične destinacije so tako postale manj vabljive za številne slovenske turiste, prav tako pa bi razmere lahko zaskrbele Slovence, ki že počitnikujejo na mediteranskih obalah. Ali so skrbi upravičene, smo vprašali turistično agencijo.

"Nihče izmed Kompasovih potnikov v Grčiji ne počitnikuje na poplavnem območju. Potnike imamo na grških otokih Rodos, Kreta, Zakintos, Kefalonija, Lefkas, Samos, Kos in Karpatos, kjer ni poplav. Vsi potniki so na varnem in uživajo v brezskrbnih počitnicah," pojasnjuje Miha Širca, vodja prodaje v Kompasu.

Prek elektronske pošte sta se na Planet TV javila Slovenca Jakob Verlič in Sara Mitić, ki sta v Grčijo odpotovala na lastno pest. Za počitnikovanje sta izbrala Agios Ioannis. "Ves dan je pihalo, dež je končno ponehal. Do večera smo dobili elektriko, vode pa še vedno nimamo. Včeraj zvečer se je ponedeljkova burna noč spet ponovila in danes so še hujše posledice velike nevihte. Danes popoldne naj bi se stanje dokončno umirilo, ampak ni še nič gotovo. Upamo, da bodo ceste kmalu prehodne in da bomo dobili vodo čim prej," sta sporočila.

Kompasovi turisti na varnem tudi v Bolgariji

Voda dere tudi v Turčiji. Ali je tam stanje bolj skrb vzbujajoče? " Tudi v Turčiji imamo Kompasove potnike, a prav tako niso na poplavnih območjih. Naši potniki letijo na letališče v Antalyi, nastanjeni so v Antalijskem zalivu, torej na Mediteranu," še pravi Širca.

Na Kompasu so nam potrdili, da bedijo nad razmerami in da bojazni pred potovanjem v Grčijo ali Turčijo ni.

Prek elektronske pošte pa se nam je javil tudi Jan Vehar, ki je bil do danes v Varni, tik ob Črnem morju. "Za poplave, ki trenutno pustošijo po Grčiji, prizadele pa so tudi Turčijo in Bolgarijo, sem na srečo izvedel iz slovenskih medijev. Varne pa poplave, na mojo veliko srečo, niso prizadele. Pravkar sem na letališču, kjer se vračam proti Ljubljani, tudi tukaj ni videti večje zmede, ki bi bila posledica morebitnih poplav, " je zapisal Vehar.