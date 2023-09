V Grčiji še vedno dramatične razmere, zaprli 200 kilometrov avtoceste #foto

Zaradi neurja Daniel, ki je v ponedeljek zajelo Grčijo, so tamkajšnje oblasti v sredo zvečer zaprle dobrih 200 kilometrov avtoceste med Atenami in Solunom. Zaradi močnega deževja in poplav so tudi ustavili železniški promet med mestoma. Padavine se bodo ponekod nadaljevale čez dan, vendar naj bi do večera ponehale.

V osrednji Grčiji, ki jo je neurje najbolj prizadelo, so razmere še vedno dramatične, potem ko je celo noč deževalo. Nižine v Tesaliji, ki velja za žitnico države, so pod vodo. Na nekaterih območjih, vključno z mesti Volos, Larisa in Kardica, so številni ostali brez elektrike in vode, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

"Česa takega še nismo videli. Samo ponoči smo morali pettisočkrat oditi na pomoč ljudem," je sporočil tiskovni predstavnik gasilcev in pojasnil, da so na pomoč poklicali gasilce iz drugih delov države. Po njegovih besedah so morali številne ljudi evakuirati iz podrtih domov, tistim, ki so v njih obtičali, pa so svetovali, naj se zadržujejo v zgornjih nadstropjih.

Foto: Reuters

Čez dan v Volosu, Larisi in okolici pričakujejo nadaljnje padavine, ki pa naj bi do večera ponehale. Šele takrat bodo pristojni lahko ocenili obseg škode. Župani prizadetih območij so za grške medije povedali, da je uničenih več cest, mostov, električnih vodov, stanovanjskih in poslovnih objektov.

Foto: Reuters

Po podatkih grške vremenske agencije (EMY) je največ padavin padlo v kraju Zagora, ki leži dobrih 40 kilometrov severovzhodno od Volosa. Tam so v sredo v nekaj manj kot 24 urah izmerili 754 milimetrov padavin.

Foto: Reuters

Vso noč je deževalo tudi v Atenah, kjer pa po poročanju javne radiotelevizije ERT večje škode niso zabeležili. Doslej so sicer v celotni državi zaradi ujme, ki je zajela tudi sosednji Bolgarijo in Turčijo, življenje izgubili trije ljudje.

Foto: Reuters