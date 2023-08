V Grčiji divjajo številni požari v naravi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po državi je v soboto skupno izbruhnilo 46 požarov v naravi, so sporočili tamkajšnji gasilci, ki jim pri delu pomagajo letala in helikopterji.

Po državi je v soboto skupno izbruhnilo 46 požarov v naravi, so sporočili tamkajšnji gasilci, ki jim pri delu pomagajo letala in helikopterji. Foto: Reuters

Na severovzhodu Grčije ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši, ki vztraja že več tednov, od sobote nenadzorovano divjajo obsežni gozdni požari in požari na grmovnih površinah. Plameni so danes dosegli nekatere vasi na območju pristaniškega mesta Aleksandropolis ter poškodovali več hiš in kmetijskih površin, so sporočile lokalne oblasti.

"Noč je bila zelo težka," je za grški državni radio ocenil župan Aleksandropolisa Janis Zambukis. Pojasnil je, da so evakuirali osem vasi v bližini mesta, štiri ljudi pa so zaradi težav z dihali prepeljali v bolnišnico. Dodal je še, da turistične znamenitosti na območju niso ogrožene.

Po državi je v soboto skupno izbruhnilo 46 požarov v naravi, so sporočili tamkajšnji gasilci, ki jim pri delu pomagajo letala in helikopterji. Za zdaj ni jasno, kaj je požare povzročilo, na njihovo hitro širjenje pa vplivata močan veter in dolgotrajna suša, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Guliverimage

V večjem delu Grčije druga najvišja stopnja požarne ogroženosti

V večjem delu Grčije velja druga najvišja stopnja požarne ogroženosti. Po podatkih vremenskega urada bodo v prihodnjih dneh na celinskem delu države prevladovale temperature okoli 39 stopinj Celzija.

Grčija se to poletje spopada s številnimi hudimi požari v naravi, preiskave pa kažejo na to, da jih je bilo več podtaknjenih. Oblasti so zato nedavno napovedale, da bodo zaostrile kazni za požigalce. Po besedah ministra za civilno zaščito Vasilisa Kikiliasa bodo globe povišali na 30 tisoč evrov ali več.