Boj se nadaljuje: požari v Kanadi zajeli mesto s 150 tisoč prebivalci

Kanadski gozdni požari so v petek zajeli mesto Kelowna s 150 tisoč prebivalci na zahodu države v provinci Britanska Kolumbija, v Severozahodnih ozemljih pa se je nadaljevala evakuacija mesta Yellowknife, ki so se mu požari povsem približali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obe požarni fronti v Britanski Kolumbiji in Severozahodnih ozemljih sta zadnji po vrsti v celem poletju uničujočih požarov po vsej Kanadi, zaradi katerih je moralo več deset tisoč ljudi zapustiti domove, štiri osebe so umrle, uničenih pa je na milijone hektarjev površin.

Foto: Reuters

Hud boj z ognjem se nadaljuje

V Kelowni so pripadniki pristojnih služb opisali težko noč boja s plameni med reševanjem prebivalstva. "Sinoči smo se trdo borili, da bi zaščitili svojo skupnost," je v petek povedal vodja gasilcev v Kelowni Jason Brolund. Dejal je, da so izgubili precejšnje število objektov, vendar na srečo ni bilo smrtnih žrtev ali ranjenih.

"Bilo je kot sto let gašenja požarov naenkrat, v eni sami noči," je dejal in dodal, da v noči na soboto pričakuje nadaljevanje hudega boja.

Ljudje so morali zapustiti svoje domove

Pozno v četrtek je bila odrejena evakuacija skoraj 2.500 domov in podjetij na zahodni strani mesta Kelowna, še 4.800 pa so jih pozvali, naj bodo pripravljeni na odhod. Mesto leži v dolini Okanagan, v kateri so nekatere najboljše vinarne v državi.

Na skrajnem severu se je medtem nadaljevalo praznjenje mesta Yellowknife, kjer so se avtomobili počasi vlekli po edini cesti, ki povezuje oddaljeno prestolnico Severozahodnih teritorijev s provinco Alberta. Ljudi spravljajo na varno tudi po zraku, pri čemer sodeluje kanadska vojska.

Najbližji evakuacijski center je oddaljen 1.150 kilometrov v Alberti, kjer je bilo vzpostavljenih več lokacij za sprejem bežečih pred požari. Predsednik vlade Justin Trudeau se bo popoldne v glavnem mestu province Edmonton sestal z begunci.