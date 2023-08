Presenetljiv preobrat? Nove podrobnosti o požaru na ladji.

Vzrok požara na ladji za prevoz avtomobilov pri Nizozemski najverjetneje ni bil električni avtomobil. Vsi so bili namreč parkirani na palubi, kjer se ogenj ni razplamtel, in so v nesreči ostali nepoškodovani.

Na ladji Fremantle Highway, ki je ob nizozemski obali plula pod zastavo Paname, je bilo 3.784 avtomobilov. Več dni je bila ladja v gostem dimu blizu obale, nato so jo odvlekli na varnejše mesto zunaj glavnih pomorskih koridorjev. Zdaj je zasidrana v pristanišču Eemshaven na severovzhodu Nizozemske.

Električni avtomobili ostali nepoškodovani

Prvi reševalci so omenili možnost, da bi bil vzrok požara na ladji lahko eden od električnih avtomobilov. Kmalu so izjavo omilili, ker za tako trditev ni bilo nobenega dokaza. Preiskava požara na tovorni ladji tudi zdaj še ni končana, toda vzrok očitno ni bil električni avtomobil.

Kot je za Bloomberg povedal Peter Berdowski, prvi mož reševalne ekipe Royal Boskalis Westminster NV, za zdaj zbrani podatki vzrok požara potiskajo stran od 498 električnih avtomobilov na krovu. Ti so bili parkirani na četrtem tovornem nivoju, požar pa se je očitno vnel na osmem. Tam je največ uničenih avtomobilov, ki so stopljeni. Skupno je na ladji nepoškodovanih ostalo okrog tisoč avtomobilov, med njimi tudi vsi električni.

Ladja Felicity Ace je lani potonila z vsemi avtomobili vred. Vzroka za požar jim ni uspelo ugotoviti. Foto: Reuters

Serijskemu električnemu avtomobilu krivde za požar na ladji še niso dokazali

Pri Mednarodni organizaciji za pomorsko zavarovalništvo so pojasnili, da električni avtomobili kljub splošnemu strahu do zdaj niso povečali nevarnosti v pomorskem prometu. Do zdaj namreč še za noben ladijski požar niso dokazali krivde serijskemu električnemu avtomobilu. Izjema je bil le predelani nissan qashqai, ki je zagorel med polnjenjem baterije na trajektu. Tveganja ob prevozih so drugačna kot pri vozilih s klasičnimi motorji, se pa zaradi novih tipov niso povečala.

Berdowski je kljub temu opozoril, da električni avtomobili s svojimi baterijami lahko predstavljajo dodatno nevarnost za pomorski promet.

Lani je prišlo do še hujšega požara na ladji Felicity Ace. Ladja je z avtomobili vred potonila na dno morja, vzroka za požar pa jim ni uspelo ugotoviti. Ker je kapitan Joao Mendes Cabecas za Reuters izjavil, da so litij-ionske baterije na ladji držale ogenj pri življenju, so bili električni avtomobili na krovu med glavnimi osumljenci za pomorsko nesrečo. Kot smo že pisali, se bodo morali ladjarji z novimi tehnologijami za morebitno gašenje baterij in ločitvijo tipov vozil prilagoditi na spremembe v avtomobilski industriji.

Švedska državna raziskava: dvajsetkrat večja možnost požara na klasičnem avtomobilu

To dokazuje tudi raziskava državne agencije za zaščito potrošnikov na Švedskem. Po njihovih podatkih obstaja statistično dvajsetkrat večja možnost za požar na bencinskem oziroma dizelskem kot električnem avtomobilu.

Lani so med švedskimi 611 tisoč električnimi avtomobili zabeležili 23 požarov, kar predstavlja 0,004 odstotka, na drugi strani je bilo med 4,4 milijona klasičnih avtomobilov 3.400 požarov. To je 0,08 odstotka. Avstralska skupina EVfiresafe beleži število požarov v električnih avtomobilih. Po njihovih podatkih je od leta 2010 po vsem svetu prišlo do konca letošnjega junija do 393 požarov na avtomobilih z baterijami.