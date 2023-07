Zakaj in kako pogosto zagorijo ladje? Za zdaj še brez rešitve.

Ladja za prevoz avtomobilov je kot velika večnadstropna parkirna hiša na vodi, le da so na njej avtomobili parkirani v razmiku nekaj centimetrov in je takrat, ko sredi morja na njej izbruhne ogenj, tega zaradi vse več baterijskih avtomobilov lahko tudi vse težje pogasiti.

Lani je zagorel tovor na 209 ladjah, od tega 13-krat na ladjah z električnimi avtomobili. Ker teh izdelajo vse več in jih vsaj za zdaj še prevažajo prek svetovnih oceanov, je tudi možnosti za sicer redke vžige vse več. Ladjarji, pristojni organi, proizvajalci avtomobilov in zavarovalnice želijo strožja pravila in tudi nove ukrepe, ki bi pospešili gašenje gorečih transportnih ladij. Tista pri nizozemski obali gori že od konca prejšnjega tedna.

Prejšnji teden je ob nizozemski obali zagorela transportna ladja z avtomobili. Ladjo so trenutno zvlekli dodatno stran od ladijskih prometnih poti, tam pa bodo nadaljevali gašenje. V požaru je umrl en mornar, sedem tistih, ki so pred ognjem skočili v morje, je bilo poškodovanih. Na ladji Fremantle Highway je bila celotna 21-članska ekipa na krovu iz Indije. Čeprav vzrok požara uradno še ni znan, 498 od 3.783 vozil na krovu pa je bilo baterijskega tipa (električni, priključni hibrid), je dogodek opozoril na potrebne nove varnostne standarde ladijskih prevozov avtomobilov.

Lani so ladijski prevozniki, pristojni varnostni organi in zavarovalniške družbe zabeležili 209 ladijskih požarov. To je bilo največje število požarov v zadnjem desetletju in za 17 odstotkov večje kot leta 2021. Med 209 požari se jih je 13 pripetilo na ladjah za prevoz avtomobilov. Podatek o tem, koliko električnih avtomobilov je bilo vpletenih v teh 13 požarov, ni znan. Med potencialno nevarne tovore spadajo litij-ionske baterije, ki so z razmahom različnih elektronskih naprav in avtomobilov doživele velik porast.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla svoje avtomobile z ladjami pripelje tudi v Luko Koper

Tesla spada med tiste proizvajalce, ki z ladjami prevažajo največ električnih avtomobilov. Dobršen del vozil iz tovarne v kitajskem Šanghaju namreč izvažajo na druge trge. Samo letos aprila so iz Kitajske v enem mesecu izvozili skoraj 36 tisoč tesel, kar je bila slaba polovica proizvedenih avtomobilov. Če bi jih na eno ladjo spravili štiri tisoč, bi to pomenilo devet ladij.

Pri proizvodnji električnih avtomobilov bo vse več proizvajalcev želelo lokalizirane tovarne, s tem pa se tudi zmanjša potreba po prevozu z ladjo. Tesla že ima tovarno v Berlinu, v Evropi nameravajo postaviti še eno tovarno, prav tako tovarne v Evropi načrtujejo koncern Hyundai-Kia, Toyota in prvi kitajski proizvajalci. Tamkajšnji BYD namerava še v tem desetletju svoje avtomobile za Evropo izdelovati lokalno.

Kako je z zavarovanjem?

Tudi v Kopru so pogosto druga zraven druge parkirane tesle, ki jih nato s tovornjaki odpeljejo v posamezne okoliške države.



"Vse relacije prevoza so razdeljene med deležnike, vsak pokriva svoj del. Vedno je vključeno zavarovanje tovora, ob tem pa je tudi ladja krita prek vzajemne zavarovalnice. Naročnik je vedno pokrit od začetka do konca prevoza," nam je ob lanskem obisku avtomobilskega terminala v Luki Koper povedal Ali Al Dilaimi, direktor podjetja Navigo. Kot ladijski agent zastopa ladjarja in že pred prihodom ladje poskrbi za vso potrebno birokracijo. Opravi prihodni in odhodni postopek, prav tako pretovor.



"Ladjarji se pripravljajo in gredo v korak s časom. Ladje morajo biti v skladu z najstrožjimi zahtevami zavarovalnic in naročnikov."

Foto: Luka Koper

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobili so na ladjah nagneteni, razmik med njimi veliko manjši kot na parkirišču

Podobno kot na cesti velja tudi sredi morja. Vžigi električnih avtomobilov na cesti so redki, so pa močno odmevni. Še bolj je izrazito, ko je električni avtomobil posredno ali neposredno vpleten v požar na transportni ladji sredi morja.

Četudi vzrok požara ni baterija električnega avtomobila, se zaradi majhnih razmikov med parkiranimi vozili požar lahko hitro širi. Čeprav so samovžigi baterij v električnih avtomobilih zelo redki, pa niso izključeni in se dogajajo. Kadar bi zagorelo na transportni ladji daleč od obale, sta gašenje požara in rešitev tovora danes zelo težka.

Baterijski požar z dvojno močjo klasičnega

Tudi pri ladijskem transportu je razmah električnih avtomobilov s specifičnimi tehničnimi lastnostmi prehitel ladijske prevoznike. Danes tovorne ladje s tako imenovano oznako "ro-ro" še niso posebej pripravljene za prevoz električnih avtomobilov. Na več podpalubah je parkiranih na tisoče avtomobilov in to le toliko narazen, da se vanje lahko spravi voznik in jih v pristanišču odpelje z ladje. Posebne možnosti za gašenje baterijskih požarov so tudi še zelo redke.

Požar v bateriji gori z dvakratno energijo klasičnega požara. Pogasiti ga ni mogoče s polivanjem vode, pogosto niti z odvzemanjem kisika. Če lahko gasilci na cesti osamijo goreči avtomobil in z vodo hladijo prostor pod njim, je na ladji taka intervencija skoraj nemogoča. Tudi med prevozom z vlakom ali tovornjakom je osamitev vozil mogoča.

Foto: Reuters

Prav ločevanje električnih avtomobilov od preostalih je ena od idej ladjarjev, s katerimi bi lahko zmanjšali možnost velikih požarov. Prav tako nove kemikalije za gašenje, posebne odeje za gašenje, možnost predrtja baterije z gasilno cevjo in podobno. Hitre rešitve vsaj za zdaj še ni na vidiku.

Mednarodna pomorska organizacija, ki postavlja regulative ladijskih prevozov, bo šele prihodnje leto ocenila nove ukrepe za ladje z baterijskimi vozili. Med novimi specifikacijami bi bili lahko novi gasilni vodni sistemi na ladjah, pa tudi največja raven napolnjenosti baterije vozil med prevozom. Bolj kot je napolnjena baterija, večja je potencialna vnetljivost.

"Trenutno se o tem že veliko pogovarjamo," je za Reuters povedal Nathan Habers iz kraljeve organizacije ladjarjev na Nizozemskem. "Iščemo skrite pasti transporta avtomobilov z baterijami in kako jih pogasiti, če pride do vžiga. Dilema je že zdaj, ali veljavni standardi ustrezajo povečani stopnji tveganja z novim tipom tovora. Zadnji požar kaže, da bo treba pospešiti sprejemanje ukrepov. Število tovrstnih avtomobilov na cesti se bo le še povečevalo," dodaja Habers.

Ladjarji lahko v primeru požara, kjer dokažejo, da je bil vzrok električni avtomobil, za odškodnino tožijo proizvajalca. Ti se zato želijo zavarovati z višjimi premijami, kar pa povečuje stroške prevoza.