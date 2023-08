Začetek sprememb? Kitajska tovorna ladja brez dima.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajci so začeli uporabljati prvo tovorno ladjo z električnim pogonom, ki ima sistem za zamenjavo baterij.

Z ladjo upravlja podjetje Cosco Shipping Heavy Industry, oznaka ladje 700 TEU pa neposredno razkriva njeno tovorno kapaciteto. To je število standardnih kontejnerskih enot, ki jih ta ladja lahko pelje. Od teh 700 enot jih je 36 namenjenih baterijam, ki jih je mogoče zamenjati in s tem podaljšati doseg ladje. Kapaciteta baterij je kar 50 tisoč kilovatnih ur. Povprečni električni osebni avtomobil ima kapaciteto baterij od 50 do 70 kilovatnih ur.

Ladja skoraj trikrat krajša od največjih tovornih

Tovorna ladja je dolga 120 metrov, široka 24 metrov in ima maso 10 tisoč ton. Po dolžini je torej več kot trikrat krajša od največjih tovornih ladij, ki zmorejo danes prepeljati tudi že več kot 24 tisoč TEU. Taka je na primer 399 metrov dolga tovorna ladja MSC Irina, ki s kapaciteto 24.346 TEU velja za največjo tovorno ladjo na svetu. Prvič je plula letos aprila prav na Kitajskem. Kapaciteta klasične tovorne ladje je torej še več kot trikrat večja od električne.

Ta bo plula na 965 kilometrov dolgi liniji po reki Jangce, tretji najdaljši reki na svetu, kjer so Kitajci že pred tem splovili tudi prvo električno križarko. Na tej reki načrtujejo še več pioniorskih projektov s področja alternativnega ladijskega prometa.