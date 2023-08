Na Tenerifih množične evakuacije

Zaradi uničujočega gozdnega požara na Tenerifih so davi na severu otoka začeli evakuacijo prebivalcev še šestih vasi, je sporočil predsednik vlade Kanarskih otokov Fernando Clavijo. Dodal je, da bo to verjetno eden najhujših požarov na Tenerifih v zadnjih 40 letih. Skupno je moralo zaradi požara domove zapustiti okrog 26.000 ljudi.

Okoli 26.000 ljudi na največjem izmed Kanarskih otokov je bilo v zadnjih dneh prisiljenih zapustiti svoje domove zaradi obsežnega požara, so danes v objavi na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočile tamkajšnje reševalne službe. Dodali so, da gre za zdaj le za okvirne podatke.

Na tiskovni konferenci malo pred 11. uro po srednjeevropskem času so oblasti na otoku sporočile, da nimajo točnih podatkov o številu evakuiranih ljudi. Vodja civilne zaščite Montse Roman je dejala, da podatke še zbirajo, in opozorila, da je "možno, da bo prišlo do nadaljnjih evakuacij, če se bo požar razširil".

Predstavnik gasilcev Pedro Martinez pa je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal, da se je obseg požara v noči na danes "zagotovo močno povečal" in se ogenj vztrajno spušča po pobočju v bližini mesteca Santa Ursula.

Požari so zajeli 5.000 hektarjev površin

Po uradnih podatkih naj bi se s plameni, ki na severovzhodu otoka Tenerife divjajo od torka zvečer, borilo približno 250 gasilcev s pomočjo 19 letal in helikopterjev. Kot je v petek zvečer sporočil Clavijo, so gozdni požari na otoku Tenerife skupno zajeli približno 5.000 hektarjev površin.

Težave pri omejevanju požara še naprej povzročajo težko dostopen teren, suša, močan dim, visoke temperature, ki so se danes povzpele do 34 stopinj Celzija, ter močni in spremenljivi vetrovi.

Vzrok požara, ki je izbruhnil v bližini majhnega mesta Arafo, ostaja nejasen. Clavijo je povedal, da so danes odprli preiskavo. Za ponedeljek je obisk na otoku napovedal španski premier Pedro Sánchez.

Iz previdnostnih razlogov so medtem zaprte dostopne poti do vulkana Teide, ki je priljubljena turistična destinacija. Druge znamenitosti so normalno dostopne, je sporočila turistična agencija na otoku. Po podatkih turističnega podjetja Tui potovanja na Tenerife do zdaj niso bila motena. Večina turistov se namreč zadržuje na jugu, gori pa predvsem na severu.