Na Kanarske otoke to jesen in zimo 30 odstotkov ceneje

Oglasno sporočilo

Foto: Shutterstock

"Kanarci" slovijo kot otočje večne pomladi, kar sicer drži, a le deloma. Ob omembi tega letnega časa namreč večina pomisli na muhasto vreme, ki pa ga na Kanarskih otokih zagotovo ne boste občutili.

Gre namreč za arhipelag sedmih otokov v Atlantskem oceanu, ki upravno spadajo pod Španijo, čeprav so geografsko bližje Afriki. Prav zaradi slednjega se lahko skozi vse leto pohvalijo z obilico sonca in prijetnimi temperaturami, ki praviloma nikoli ne padejo pod 20 stopinj Celzija.

Kanarski otoki so torej popolna počitniška destinacija v jesenskih in zimskih mesecih, ko pri nas vladata megla in mraz. Možnosti in načinov, kako jih obiskati, je malo morje, a dejstvo je, da se zgodnje načrtovanje najbolj izplača.

Fuerteventuri, tudi do 30 odstotkov ugodneje ! Privoščite si nepozaben jesenski ali zimski oddih na Tenerifu Gran Canarii ali Lanzarotu po izjemni ceni –

Seveda se iskanje letov in namestitve lahko lotite sami ali pa to zamudno opravilo prepustite strokovnjakom, ki bodo zagotovo našli najboljše ponudbe za vaš okus in žep.

Ne verjamete? Potem morate nujno preveriti bogato ponudbo turistične agencije Počitnice.si na štirih najbolj priljubljenih Kanarskih otokih: Tenerifu, Fuerteventuri, Gran Canarii in Lanzarotu.

S Počitnice.si lahko na Kanarske otoke od avgusta 2023 do maja 2024 poletite z direktnimi leti iz Treviža pri Benetkah, Gradca , Dunaja , Münchna , Milana in Bologne , izbrani let pa kombinirate z bogato izbiro hotelov in apartmajev na različnih delih omenjenih štirih otokov. Oboje vam na Počitnice.si združijo v edinstven počitniški paket, ki si ga sedaj lahko zagotovite tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Foto: Shutterstock

Preverite TOP počitniške ponudbe za raznoliki Tenerife, rajsko Fuerteventuro, atraktivno Gran Canario ter havajski Lanzarote in izberite jesenski oziroma zimski oddih po svoji meri! Vseh ponudb poletov na Kanarske otoke z italijanskih letališč (Benetke, Milano, Bologna) ni v iskalniku, zato lahko na elektronski naslov info@pocitnice.si sporočite, na kateri otok bi želeli poleteti, predvideni datum odhoda, vrsto namestitve ter število potnikov in že v nekaj urah boste prejeli nabor najboljših ter najugodnejših ponudb za nepozaben oddih na Kanarskih otokih! Vse informacije dobite tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa se lahko oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah turistične agencije Počitnice.si v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik ali Supernova Kranj Primskovo. Vse informacije dobite tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa se lahko oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah turistične agencije Počitnice.si v nakupovalnih središčih

Kateri Kanarski otok je pravi za vas?

Čeprav so Kanarski otoki po površini izjemno majhni in relativno blizu en drugemu, pa so razlike med njimi kar velike. A brez skrbi, na več sto kilometrih kanarskih plaž se zagotovo najde pravi prostor za vsakogar: tako za ljubitelje avantur, vodnih športov in pohodništva kot tudi za sproščanje na plaži, pohajkovanje po barih ter raziskovanje znamenitosti.

Tenerife – njegova priljubljenost ni naključje

Tenerife je največji in najbolj poseljen Kanarski otok, ki se ponaša z izjemno raznolikostjo. V osrednjem delu otoka kraljuje znameniti vulkanski vrh El Teide, ki deli sever in jug na dva povsem različna svetova. Obiskati in raziskati vsekakor velja oba: na severu nacionalni park Anaga ter prestolnico Santa Cruz de Tenerife z zlato plažo Playa de las Teresitas in zabaviščni park Loro Parque v Puerto la Cruzu, ki je doživetje za celotno družino, v osrednjem delu pa Nacionalni park El Teide in idilično hribovsko vasico Masca.

Foto: Shutterstock

Vzdolž južnega dela otoka so posejana glavna letovišča Tenerifa s prijetnimi peščenimi plažami. Costa Adeje se lahko pohvali s široko promenado ob plaži in številnimi bari ter restavracijami, Playa de las Americas se ponaša z ravno padajočimi, a zaščitenimi kopalnimi zalivi, Los Cristianos pa z majhno mestno plažo ter čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas.

Več kot dovolj razlogov torej, da letošnje poletje preživite na otoku Tenerife, kajne? Preglejte bogato ponudbo TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in še danes rezervirajte popoln oddih na največjem Kanarskem otoku!

Gran Canaria – osupljiva raznolikost, ki nikogar ne pusti ravnodušnega

Gorata vulkanska notranjost Gran Canarie je posejana s tradicionalnimi vasicami (Tejeda) in naravnimi pojavi (vulkanski skali Roque Nublo in Roque Bentayga), ki jih je vsekakor vredno videti v živo. Na bolj zelenem severu se velja ustaviti v mestu balkonov Teror ter v prestolnici Las Palmas, s plažo Las Canteras s čudovitim zlatorumenim peskom.

Foto: Shutterstock

Jug Gran Canarie je znan po osupljivih plažah z belim peskom ter živahnem morju, ki je zaradi pomoči vetra pravcati raj za deskarje, kajtarje in jadralce. Daleč največje turistično letovišče je Maspalomas, ki je znano po edinstvenih in izjemno fotogeničnih peščenih sipinah ter živahnem nočnem življenju, družine pa bodo zagotovo uživale na beli peščeni plaži Meloneras, v vodnem parku Maspalomas ter živalskem vrtu Palmitos Park.

Obiščite z zlatim peskom posejan Kanarski otok Gran Canaria in se tudi v jesenskih ter zimskih tednih dodobra naužijte sonca! Preverite izjemno paketno ponudbo agencije Počitnice.si TUKAJ in ujemite izjemne popuste do −30 odstotkov!

Fuerteventura – najlepše plaže Kanarskih otokov

Fuerteventura je drugi največji otok Kanarskega otočja in s tri tisoč urami sonca na leto ter več kot 150 plažami vzdolž 340 km obale najboljša izbira za vse, ki si želite umirjenih počitnic. Otok obdaja čudovito turkizno morje, ki je v kombinaciji s peščenimi plažami pravi raj za sproščen oddih parov in družin. Severni del otoka je sestavljen iz drobnih peščenih sipin, medtem ko jug prekrivajo čudovite bele, črne in zlate peščene plaže.

Foto: Shutterstock

Fuerteventura je kot "vetrovni otok" pravi raj za deskanje, jadranje, kajtanje, windsurfanje in potapljanje, doživeti pa velja tudi adrenalinsko vožnjo s terenskimi vozili po peščenih sipinah. Gostje, ki so že obiskali več Kanarskih otokov, so si enotni, da so plaže na Fuerteventuri kljub raznolikosti najlepše na otočju in dejansko lahko vsak najde kotiček, ki mu najbolj ustreza.

Preverite TOP paketno ponudbo jesenskih in zimskih počitnic na Fuertaventuri TUKAJ in rezervirajte še danes ter si zagotovite izjemne popuste do −30 odstotkov!

Lanzarote – Havaji sredi Evrope

Lanzarote popotniki imenujejo kar evropski Havaji, saj je večina površja prekrita z lavo in vulkanskim pepelom. Ena največjih naravnih zanimivosti otoka je vulkanski park Timanfaya, ogledati si velja tudi dela arhitekta Cesarja Manriqueja. Na severu in jugu otoka se dvigajo številne atraktivne vzpetine, vzhod in zahod pa zaznamujejo dolge, črne peščene plaže.

Foto: Shutterstock

Med letovišči je na Lanzarotu še posebej priljubljena Playa Blanca, ki se nahaja na skrajnem jugu otoka in se lahko pohvali s prijetno atmosfero ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Zgolj streljaj stran proti vzhodu se nahaja zaščitena plaža Papagayo s finimi peščenimi zalivi zlate barve, ki so popolna izbira za kopanje. Tudi na Lanzarotu bodo na svoj račun prišli ljubitelji vodnih športov, predvsem na severu, ki je bolj vetroven in zato kot nalašč za deskanje.

To jesen in zimo namesto ameriških izberite evropske Havaje – preverite ponudbo počitnic na otoku Lanzarote TUKAJ in si zagotovite 30-odstotni popust!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.