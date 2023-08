V požganem gozdu našli osemnajst trupel

V naravnem parku Dadia so med pepelom in požganimi drevesi našli 18 zoglenelih trupel.

V naravnem parku Dadia so med pepelom in požganimi drevesi našli 18 zoglenelih trupel. Foto: Guliverimage

Grška gasilska služba je sporočila, da so na gozdnatem območju severne Grčije, kjer že štiri dni divjajo obsežni požari, našli osemnajst trupel. Prva poročila kažejo, da so umrli najverjetneje bili migranti, poroča BBC.

Pokrajino Evros na severovzhodu Grčije, nedaleč od turške meje, pustošijo požari. Pri gašenju požara na severovzhodu Grčije v bližini turške meje, ki je izbruhnil v soboto, sodeluje več kot 200 gasilcev z 59 vozili, pomagajo jim tudi letala. V naravnem parku Dadia so med pepelom in požganimi drevesi našli 18 zoglenelih trupel, poroča BBC.

Tiskovni predstavnik gasilske službe Ioannis Artophios je dejal, da so žrtve, ki so jih našli v torek, najverjetneje migranti, ki so nezakonito vstopili v Grčijo, saj poročil o pogrešanih prebivalcih ni bilo. Preiskava je že stekla, je sporočil tiskovni predstavnik gasilcev Yiannis Artopoios.

Že v ponedeljek pozno zvečer pa so na območju parka našli truplo moškega brez dokumentov. Tudi zanj domnevajo, da je migrant.

Evakuirali bolnišnico, v samostanu ujetih 50 nun

Evakuirati so morali tudi bolnišnico v mestu Alexandroupolis. Novorojenčke in bolnike na intenzivni negi so čez noč premestili na trajekt in jih prepeljali na varno območje.

Požari divjajo tudi drugod – na otoku Evia in v Beotiji v osrednji Grčiji, kjer so evakuirali več vasi. Zahodno od prestolnice Aten je ogenj zajel več skladišč v industrijskem območju v Aspropyrgosu. Dva albanska delavca sta za BBC povedala, da bi lahko požar pogasili, če bi helikopterji prispeli pravočasno.

Ogenj se je razširil tudi blizu zgodovinskega samostana Kleiston, nekaj kilometrov severno od Fylija v vznožju gore Parnitha. Uradniki gasilske službe pravijo, da v samostanu živi 50 nun. Tja je bila poslana ekipa za odzivanje na nesreče, da jih odpelje na varno.

Grčija je ena od številnih evropskih držav, ki so trenutno izjemno ogrožene zaradi gozdnih požarov, poroča služba EU za spremljanje podnebja Copernicus.