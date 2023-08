Med intervencijo v sobotnem požaru na gospodarskem objektu v naselju Srednja vas pri Šenčurju so se poškodovali trije gasilci. Po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj dva gasilca zdravniške pomoči nista potrebovala, ena gasilka pa se je nadihala plina in so ji pomagali v zdravstveni ustanovi. V požaru je nastala velika materialna škoda.

Kot so danes sporočili s PU Kranj, so jih o požaru obvestili v soboto nekaj po 4. uri zjutraj. Po podatkih PU je bil razlog za požar samovžig več bal sena, nastala pa je velika materialna škoda. Požar so pogasili gasilci iz več gasilskih društev, policisti pa so kraj zavarovali in opravili ogled. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Kranj.

Po podatkih centra za obveščanje je zagorel večji gospodarski objekt v naselju Srednja vas pri Šenčurju. Požar so pogasili poklicni gasilci Gasilsko-reševalne službe Kranj in prostovoljni gasilci iz društev Šenčur, Srednja vas, Visoko-Milje, Hotemaže, Olševek, Kokrica in Luže. Za pomoč pri sanaciji požarišča in gasilsko stražo pa so aktivirali še gasilce iz več drugih društev.