"Grke čaka dobeseden potop." Hiše in avtomobili že pod vodo.

Grčiji naj bi po nekaterih meteoroloških napovedih v prihodnjih 48 urah grozile poplave zgodovinskih razsežnosti. "Tesalija, osrednji del Grčije, lahko tako do četrtka prejme tudi več kot tisoč litrov dežja na kvadratni meter," so zapisali na profilu Neurje.si na Facebooku. Če se ta scenarij uresniči, Grke čaka dobeseden potop, so še objavili. Na družbenih omrežjih že objavljajo fotografije in videoposnetke katastrofalnih posledic. "To je šele začetek," poročajo iz Grčije.

Po silovitih požarih so v Grčiji že v ponedeljek težave povzročala silovita neurja, ki se bodo le še stopnjevala, vsaj dokler se ciklonsko območje ne pomakne južneje in deloma oslabi, razlagajo na Neurje.si.

🔴 Volos is right now under water due to heavy rain, and according to forecast this is just the beginning of the storm #ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ_DANIEL #κακοκαιρία #Greecepic.twitter.com/VfG3njt4t7 — llátzer ☀️ (@llatzr) September 5, 2023

Voda potoka med močno nevihto v mestu Volos v Grčiji hitro narašča. Foto: Reuters

Medtem ko so avgustovske ujme pri nas na najbolj prizadetih območjih povzročile od 300 do 400 litrov dežja na kvadratni meter, Grke po zadnjih meteoroloških modelih čaka potop, so še opozorili.

Na družbenih omrežjih že objavljajo katastrofalne posledice obilnega deževja:

As expected and feared, the administrative region of Thessaly, Greece is getting absolutely hammered with torrential rain right now. There are multiple reports starting to emerge of significant flash flooding.



This is just the beginning, unfortunately. pic.twitter.com/veCeU6DBfF — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

Na poti ciklon tropskih razsežnosti

Srednja Evropa je trenutno v območju visokega zračnega pritiska, medtem ko je eno ciklonsko območje locirano vzhodno od Portugalske in Španije, drugo pa je nad Jonskim morjem, v bližini Grčije, so pred nekaj minutami dodatno objavili na Neurje.si.

"Včeraj so poplave v Španiji terjale tri življenja, zdaj pa se katastrofalne razmere pojavljajo tudi nad deli Grčije. Prav tam obstaja možnost, da se v drugi polovici tedna omenjeni ciklon razvije v t. i. medicane oz. ciklon tropskih razsežnosti, ki ima karakteristike orkana. Po trenutnih podatkih bi lahko razvil intenzitete vetrov po 1. stopnji, ki določa vetrove od 118 do 152 kilometrov na uro."

Po obilnem deževju bo namreč sledilo klasično izoblikovanje "očesa", še pojasnjujejo bralcem. To bo vidno na satelitski sliki oblačnosti, nato pa bo sledil orkanski veter, ki bo najverjetneje pustošil po obali Libije, kajti ciklon bo potoval južneje in se še okrepil, saj ima morje med 26 in 28 stopinjami Celzija. "Tovrstni cikloni tropskih razsežnosti niso redkost, saj se nad Sredozemskim morjem pojavljajo praktično vsako leto."

Blokada omega

"V teh dneh je nad Evropo nastal vremenski vzorec (zračnega tlaka) v obliki grške črke omega. Gre za blokado, kar pomeni, da lahko takšen vzorec vztraja zelo dolgo časa," pa so pojasnili pri agenciji za okolje. Ta lahko prinese dolgotrajno obdobje sončnega ali deževnega vremena, odvisno od tega, na kateri strani smo.

Takšen vzorec lahko zaradi dolgotrajnosti prinese ekstremne vremenske razmere. Že v nedeljo je veliko dežja padlo v delih Španije, kjer so bile ponekod hudourniške poplave. V prihodnjih dneh bo močno deževalo v Grčiji, na večjem območju bo padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, napovedujejo pri Arsu.

Na drugi strani pa je vročinski val že dosegel zahodno Evropo. Najvišje temperature bodo danes v Franciji dosegle od 33 do 39 stopinj Celzija, v prihodnjih dneh bo le kakšno stopinjo manj. Omega bo našim krajem prinesla bolj umirjeno vreme. Prevladovalo bo sončno in nadpovprečno toplo, a ne prevroče vreme. Od srede se bo na Primorskem segrelo do okoli 30 stopinj Celzija, še pišejo.