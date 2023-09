Rdeči alarm za del Hrvaške, na poti silovita neurja z orkanskim vetrom

Državni hidrometeorološki zavod je za dve regiji na Jadranu izdal rdeče opozorilo. Ob vznožju Velebita in Biokova bo pihala močna burja z nevihtnimi sunki in orkansko burjo, podobno napovedujejo za srednjo Dalmacijo.

Ob vznožju Velebita bo predvsem zjutraj in zvečer ponekod pihala močna in zelo močna burja. Najmočnejši sunki vetra lahko dosežejo od 65 do 165 kilometrov na uro.

Močne in zelo močne nevihte ob vznožju Biokova so napovedane zjutraj in zvečer, ko sunki vetra lahko dosežejo od 65 do 150 kilometrov na uro, poročajo hrvaški mediji.

Za nekatere prepoved vožnje po jadranski magistrali

Hrvaški avtoklub (HAK) je zaradi močnega vetra na jadranski magistrali (DC8) med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno prepovedal promet za prvo skupino vozil - nadstropne avtobuse, vozila s kamp prikolicami in motorna kolesa.

Na avtocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići med viaduktom Božići in predorom Sveti Rok velja omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro.

Nevihte in sunki vetra tudi v torek

Na Jadranu se bodo v prvem delu torka še lahko pojavljale nevihte, ponekod je mogoča še močna, tudi orkanska burja.

Veter bo nato oslabel, v četrtek popoldne se bo obrnil na severozahodnik, še poročajo iz Hrvaške.