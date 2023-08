Meteorolog razkriva, kaj nas čaka

Na severovzhodu so v večernih urah možne tudi močnejše nevihte, je še pojasnil Velkavrh, saj je v tem delu države topleje in se še ni ohladilo. Na zahodu, kjer je bilo danes najbolj deževno, pa kaže, da ne bi smelo več pasti tako velikih količin padavin v tako kratkem času.

Kam bo odtekala voda, predvsem v severozahodnem delu države, ki ga je zadnja ujma silovito prizadela, Velkavrh težko napoveduje. "Spremenili so se vodotoki, spremenjena so korita, povodja. Rane, ki so jih storile vode, so ogromne. Težko predvidimo, kako se bodo nove padavine odrazile na vodotokih oziroma koliko padavin bo dovolj, da lahko spet kje kaj poplavi."

"Ne počnite nespametnih stvari"

Ob večernem nalivu v Ljubljani je spet poplavilo nekaj podvozov v središču mesta, Velkavrh pa ob tem opozori, da je vožnja v poplavljen podvoz res nespametno in tvegano početje. "Ne razumem, zakaj ljudje skušajo z avtomobili priti čez tako naraslo vodo. Tudi če vidite podobno situacijo, kot je z vodo zalit most in četudi voda ni globoka, se raje ne podajajte v neznano. S tem tvegate, in če se vam kaj zgodi, obremenjujete intervencijske ekipe."

Razen na Obali, večjih poplav sicer danes niso zabeležili, a Velkavrh opozori, naj ljudje vseeno spremljajo sprotne informacije.

"Teh procesov, kar se tiče intenzitete, količine in kraja, kje se bo kaj zgodilo, enostavno nemogoče napovedati. Vemo samo, da je možnost velika. Že če veter zgolj za 10 ali 20 stopinj spremeni svojo smer, je lahko vse drugače."

Po podatkih Oddelka za hidrološko prognoza Agencije RS za okolje lahko zvečer in ponoči hitro in ponekod močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniki v osrednjem delu države, zlasti na Notranjskem, v predalpskem hribovju ter na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.



Na vseh omenjenih območjih bodo možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih kjer so struge hudournikov in rek spremenjene in mestih kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno. V torek se bo naraščanje rek nadaljevalo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji, tudi na že prizadetih porečjih v prejšnjih poplavah. V tem delu države so možna razlivanja rek. Predvidoma v manjšem obsegu se bosta razlivali Drava in Mura.

Še en dan nestabilnosti

Po prehodu hladne fronte, bi moralo ponoči nastopiti nekajurno zatišje, ne povsem brez padavin, a brez dolgotrajni ih obilnih padavin. "Ta hudourniški značaj vodotokov se bo malce umiril."

V torek bo ozračje še nestabilno in zato tudi še nevihte, še napoveduje Velkavrh. Nevihtne celice se bodo pomikale v smeri jug-jugovzhod prosti severovzhodu, a količina in intenziteta se bosta bolj spreminjali. "Kar je dobro. Sama vsota padavin zna biti v primerjavi z današnjim dnem ponekod večja, zlasti na vzhodu, ampak bodo padavine razpotegnjene skoti vse dan."