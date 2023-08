Arso opozarja, da se moramo na jutrišnji dan dobro pripraviti

Ljudi, ki živijo neposredno ob vodi, so pozvali, da zaščitijo svoje premoženje in da avtomobile prestavijo v višjo lego.

Ljudi, ki živijo neposredno ob vodi, so pozvali, da zaščitijo svoje premoženje in da avtomobile prestavijo v višjo lego. Foto: Sandra Milič/Neurje.si

Zaradi možnih krajevno močnejših neurij je Arso za celotno državo izdal oranžno opozorilo. Naraščale bodo predvsem manjše reke in hudourniki v zahodnem in osrednjem delu države, zlasti v porečjih predalpskega in dinarskega hribovja. Hudourniške poplave se lahko pojavijo tudi na območjih, ki doslej še niso bila prizadeta, je na današnji novinarski konferenci pojasnil hidrolog Janez Polajnar.

Napoved visokovodnih razmer za 28. avgust. Foto: Arso

"Nemogoče je vnaprej vedeti, kateri scenarij se bo dejansko uresničil"

Meteorolog Brane Gregorčič z Arsa je spomnil, da smo vremenskemu pojavu, ki je sicer značilen za zimsko polovico leta, avgusta priča že drugič. Gre za prodor hladnega atlantskega zraka v zahodno Sredozemlje, kreiranje ciklona nad Sredozemljem, ki vpliva na Slovenijo. Njegov vpliv se bo začel v ponedeljek že v jutranjih urah ali zgodaj dopoldne, najprej na zahodu Slovenije, pojavljali se bodo predvsem nalivi, potem pa se bo ob sami vremenski motnji dogajanje širilo proti osrednji in tudi vzhodni Sloveniji.

"Največ padavin bo sprva v zahodni in osrednji Sloveniji, potem popoldne tudi na vzhodu. Predvsem na vzhodu računamo na možna krajevna neurja, ki bodo posledica tudi pregrevanja ozračja v dopoldanskih urah, tako da na vzhodu lahko tudi kje kakšno neurje s točo, močnim vetrom. Na zahodu in v osrednji Sloveniji pa bodo težave v glavnem povzročali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi," je dejal.

Pri oceni možne količine padavin tekom ponedeljka je po različnih scenarijih po Gregorčičevih besedah precej velik razpon, v najbolj pesimističnih napovedih so lahko te akumulacije tudi med 100 in 150 milimetri krajevno, po kakšnih drugih pa seveda manjše. "Nemogoče je vnaprej vedeti, kateri scenarij se bo dejansko uresničil," je dejal.

𝗩𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀𝗸𝗼 𝗻𝗮𝘀 𝗰̌𝗮𝗸𝗮 𝗯𝘂𝗿𝗲𝗻 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗱𝗲𝗹𝗷𝗲𝗸



⛈ Tudi današnji izračuni meteoroloških modelov potrjujejo pričakovan buren razvoj vremena v ponedeljek 28.8. Že v noči na ponedeljek bo nad severnim Sredozemljem nastalo izrazito ciklonsko območje.



🧵1/8 pic.twitter.com/vj0WQjSJNx — ARSO vreme (@meteoSI) August 27, 2023

Direkcija za vode bo izvajala vse potrebne ukrepe za zmanjšanje škode

Kot je dodal Rok Penec iz direkcije za vode, bo direkcija v največji možni meri izvajala vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tega škodnega potenciala vodotokov. Z namenom čim večje pretočnosti vodotokov bodo te čistili, vse lastnike priobalnih zemljišč pa je pozval, naj odstranijo vse predmete, kot so hlodovina, ostanki lesa, bale sena ...

Direkcija sicer po njegovih besedah v okviru svojih nalog izvaja izredne ukrepe na področju urejanja voda, v prihodnjih dneh bodo ekipe še povečali. "Računamo, da bodo ekipe v naslednjih dneh, tednih vsaj za tretjino večje, da bomo pred jesenjo oz. zimo vodotoke uredili na način, da bodo zagotavljali pretočnost," je dejal Penec.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je medtem pozval k rednemu spremljanju razmer. "Ne bo škodilo, če na nekaterih mestih, ki jih seveda lastniki dobro poznajo, postavijo kakšno vrečo na garažna vrata ali pa na vhodna vrata. To je pet minut dela, lahko pa prihrani veliko škode in strahu," je dejal.

Šestan je tudi tokrat obljubil pomoč. "Zagotavljam, da kar bo potrebno in kar je v naši moči, bomo naredili tudi tokrat, upam pa, da v taki meri ne bo potrebno," je sklenil in spomnil, da je državni načrt še vedno aktiviran, aktivirani so vsi regijski štabi, v pripravljenosti so tudi gasilci.

Povečana tudi nevarnost zemeljskih plazov in požarov

Na Arsu so pojasnili, da bo zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno. Najbolj ranljiva območja so območja obeh Sor, Gradiščice, Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline. Na tem območjih bodo namreč možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode.

Napovedali so, da lahko v ponedeljek zjutraj in dopoldne pričakujemo hitro naraščanje hudourniških vodotokov, zato pristojni pozivajo k samozaščitnim ukrepom. Ljudi, ki živijo neposredno ob vodi, so pozvali, da zaščitijo svoje premoženje in da avtomobile prestavijo v višjo lego.

Geološki zavod Slovenije pa opozarja, da ob napovedanih padavinah z možnimi lokalnimi nalivi, obstaja povečana nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi. Verjetnost za nastajanje novih plazov na neprizadetih mestih je sicer manjša, ni pa izključena. Prebivalce zato opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in da upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija.

Predvsem v jugozahodnem delu Slovenije se je zaradi vročega vremena v zadnjih dneh pričela povečevati tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Takšne razmere bodo predvidoma vztrajale do začetka prihodnjega tedna, zato je na tem območju pri kurjenju, uporabi ognja v naravnem okolju ter pri aktivnostih in uporabi naprav, ki lahko povzročijo požar, potrebna povečana pazljivost, da ne bi prišlo do večjih požarov v naravnem okolju in na prostem.