Sever Avstrije in jug Nemčije je v soboto zvečer prizadelo hujše neurje, ki je poskrbelo za številne intervencije gasilcev. Na Bavarskem je odpihnilo festivalni šotor, pri čemer se je poškodovalo več ljudi. Na Solnograškem in v Zgornji Avstriji so gasilci v več sto posredovanjih med drugim pomagali pri poplavljenih kleteh in podrtih drevesih.

Bavarsko so v soboto popoldne zajele nevihte s točo in močnim vetrom. Neurje je presenetilo skupino ljudi, ki so v kraju Kissing ravno postavljali festivalski šotor, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi, najmanj šest huje.

Starejša ženska je utrpela poškodbe, ko jo je zadela toča in je padla

Težave so povzročala tudi podrta drevesa, ki so med drugim poškodovala stavbe in avtomobile, gasilci pa so pomagali še pri poplavljenih predorih in kleteh. Starejša ženska je utrpela poškodbe, ko jo je zadela toča in je padla.

Nevihtna celica je potem dosegla Avstrijo in se hitro razširila po državi. V Zgornji Avstriji so samo v eni uri prejeli več kot 500 klicev na pomoč, gasilci pa so morali na teren kar 700-krat. Večinoma so morali pomagati zaradi poplavljenih podvozov in kleti ter podrtega drevja in odkritih streh.

Na Solnograškem so gasilci zabeležili okoli 420 posredovanj. V kraju Bürmoos so delno evakuirali večstanovanjsko hišo, saj je grozilo, da bi se nanjo zrušila drevesa.

S Tirolske medtem poročajo o več deset intervencijah. Predvsem je težave povzročalo podrto drevje v bližini mesta Kufstein. V deželi Predarlsko pa je drevo padlo na avtomobil, a sta imela ženska in otrok v avtu srečo, saj sta ostala nepoškodovana.

Vremenoslovci za danes napovedujejo nova neurja. Predvidoma do ponedeljka velja opozorilo pred močnim deževjem in vetrom.