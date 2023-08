Po Nemčiji in Avstriji pustošijo neurja

Jug Nemčije so prizadela neurja, več ljudi je bilo poškodovanih zaradi padajočih dreves v kampih ob Bodenskem jezeru, tako da so morali evakuirati približno 1.200 ljudi. Prizadete so bile tudi regionalne železniške povezave.

V kampu v Lindauu je padajoče drevje poškodovalo šest ljudi, enega človeka huje. Od tam so evakuirali približno 900 ljudi, še 300 so jih rešili iz kampa v Friedrichshafnu, približno 30 kilometrov stran.

Drugod na jugu Nemčije so leteče razbitine poškodovale še deset ljudi, neurje je prizadelo tudi zbor motoristov v Nördlingenu, prav tako na Bavarskem. Policija je sporočila, da so bili trije ljudje hospitalizirani.

Zaprte številne železniške proge

Zaradi padajočih dreves so zaprli številne regionalne železniške proge tako na Bavarskem kot tudi v sosednji deželi Baden-Württemberg.

Proge mestnega vlaka v bavarski prestolnici München so bile ponoči zaprte, nekateri odseki so bili zaprti še danes zjutraj, je sporočil železniški operater Deutsche Bahn.

Policija je povedala, da so v mestu Freiburg v Baden-Württembergu in njegovi okolici zaradi incidentov, vključno s poplavami v kleteh in na ulicah, izvedli 600 intervencij.

Nevihtno vreme se bo v obeh zveznih državah nadaljevalo tudi danes, čez dan in zvečer so mogoče nevihte, ki bodo prinesle dež, točo in sunke vetra s hitrostjo do sto kilometrov na uro, opozarja nemška meteorološka služba (DWD).

Neurja dosegla tudi Avstrijo

Neurja so medtem v četrtek zajela tudi večji del Avstrije. Tu so obilne padavine sprožile poplave in zemeljske plazove, veter s hitrostjo do 130 kilometrov na uro pa je ruval številna drevesa. Samo v Zgornji Avstriji so gasilci posredovali približno 130-krat, pri čemer sta bila poškodovana dva človeka.

V zvezni deželi Predarlsko so gasilci posredovali 42-krat, večinoma zaradi odstranjevanja podrtih dreves. Na Vzhodnem Tirolskem so oblasti poročale o zemeljskih plazovih, na Solnograškem pa je bilo na 158 lokacijah razporejenih 27 gasilskih enot s 515 pomočniki, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.