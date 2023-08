Na Siciliji izbruhnila Etna, na severu Italije uničujoče neurje

Na Siciliji so zaradi izbruha vulkana Etna morali zapreti letališče v Catanii, na severu Italije pa se medtem spopadajo z uničujočim neurjem. Zaradi plazu so morali evakuirati 120 ljudi, najmanj pet jih še vedno pogrešajo.

Italy's Mount Etna, Europe’s most active volcano, illuminates the night sky with eruptions pic.twitter.com/OVi0PlFeTE — Reuters (@Reuters) August 14, 2023

Zaradi izbruha vulkana Etna na Siciliji so davi zaprli letališče v Catanii, so sporočili iz letališča. Predvidoma bodo letalske povezave znova vzpostavljene zgodaj popoldne, poročajo tuje tiskovne agencije.

Do predvidoma 13. ure so ustavili ves promet na letališču Vincenzo Bellini.

Ognjenik Etna na vzhodu Sicilije je eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu ter pogosto bruha ogenj in pepel. Za ljudi, ki živijo pod 3.300 metrov visoko goro, izbruhi običajno ne predstavljajo nevarnosti.

Foto: Reuters

Medtem pa je območje zahodno od Torina v nedeljo zvečer prizadelo hudo neurje z obilnim deževjem, zaradi česar so potoki prestopili bregove, sprožil pa se je tudi zemeljski plaz. Iz kraja Bardonecchia so morali evakuirati 120 ljudi, najmanj pet jih še pogrešajo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Zaradi deroče vode sta bila poškodovana most in hotel. Ena oseba je bila poškodovana.