Meteorologinja napoveduje, kaj nas čaka po vročinskem valu

Temperature med koncem tedna se lahko povzpnejo vse do 37 stopinj Celzija.

Foto: Shutterstock

Zaradi velike toplotne obremenitve je agencija za okolje (Arso) za danes, soboto in nedeljo izdala oranžno opozorilo. Konec tedna bo namreč sončen in izjemno vroč, saj se lahko temperature povzpnejo vse do 37 stopinj Celzija, povečana pa je tudi požarna ogroženost. V ponedeljek nas bo zajela hladna fronta z nevihtami in ohladitvijo do 15 stopinj Celzija. Ohladitev bo sicer le prehodna, saj bodo že sredi prihodnjega tedna temperature znova narasle.

Portal Meteoinfo poroča, da smo sredi "nenavadno izrazitega vročinskega vala za drugo polovico avgusta". Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju se lahko danes in jutri namreč ogreje vse do 37 stopinj Celzija. Da je druga polovica avgusta res neznačilno vroča, je za Siol.net potrdila tudi dežurna meteorologinja na Arsu Eva Bezek, ki je spomnila, da je agencija za večji del Slovenije, z izjemo Gorenjske, izdala oranžno opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, ki velja še za ves kocen tedna.

Predvsem na Primorskem je povečana tudi požarna ogroženost, pa je za STA poudaril meteorolog Brane Gregorčič.

Rekordne jutranje temperature

Za nami je tropska noč, saj temperature ponoči niso padle pod 20 stopinj Celzija, kar je za vročinske valove pogosto, temperature zjutraj pa so ponekod dosegle celo rekordne vrednosti. Po podatkih Arsa je bilo najbolj vroče v Kopru, kjer je bila najnižja temperatura 24,5 stopinje Celzija. Vroče je bilo ponoči tudi v Tatrah, kjer so namerili 23,5 stopinje Celzija, in v Vedrijanu, kjer se ozračje ni ohladilo pod 23,4 stopinje Celzija.

Temperature nad 20 stopinj Celzija so vztrajale tudi na Slavniku, v Lendavi, za ljubljanskim Bežigradom, v Slovenskih Konjicah, Murski Soboti, Novem mestu in na mariborskem Vrbanskem platoju.

🌡 Današnje jutro je bilo za konec avgusta znova marsikje izjemno toplo, ponekod s tropsko nočjo. Današnje najnižje temperature (°C) s prejšnjim rekordom zadnje tretjine avgusta (homogenizirani & dopolnjeni časovni nizi 1950-2023) si lahko ogledate v tabeli.#tropskanoč pic.twitter.com/Gdsb7aYpea — ARSO vreme (@meteoSI) August 25, 2023

V ponedeljek občutna ohladitev

Vročinski val se bo nadaljeval vse do nedelje, ko zvečer glede na napovedi Bezkove predvsem v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V začetku tedna nas bo od zahoda dosegla hladna fronta s padavinami in ohladitvijo za 10 ali 15 stopinj Celzija.

"Zaradi prehoda fronte bodo v ponedeljek zagotovo tudi nevihte, ki se bodo na zahodu začele pojavljati že zjutraj in se počasi širile na celotno Slovenijo. Ob tem se bo toliko ohladilo, da bodo v torek in sredo nevihte zelo malo verjetne," je še pojasnila meteorologinja in dodala, da rekordnih padavin ne gre pričakovati.

Ohladitev bo le prehodna, saj bodo že sredi prihodnjega tedna temperature znova narasle. V začetku septembra se lahko namreč približajo 30 stopinjam Celzija.