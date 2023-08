Sloveniji spet grozijo hudourniške poplave

Predvsem v severni in osrednji Sloveniji so znova mogoče hudourniške poplave.

Agencija za okolje (Arso) je zaradi velike toplotne obremenitve za severovzhod in severozahod države izdala oranžno opozorilo. V popoldanskih urah se bodo namreč v Avstriji in pri nas začele pojavljati močnejše vročinske nevihte, mogoči pa so tudi močnejši nalivi, sunki vetra in toča. Predvsem v severni in osrednji Sloveniji pa so znova mogoče hudourniške poplave.

Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 29 in 36 stopinjami Celzija.

Sredi dneva se bodo na jugu Avstrije razvile prve nevihte, ki bodo v popoldanskem času dosegle tudi severno polovico Slovenije. Pričakujemo lahko tudi kakšno močnejšo nevihto s sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo.#opozorilo #nevihte pic.twitter.com/t1Nbv7v49l — ARSO vreme (@meteoSI) August 23, 2023

Portal Neurje.si poroča, da bo gibanje neviht počasno, premikale pa se bodo v smeri juga in jugovzhoda, zato se lahko pomaknejo tudi nad osrednji del države in nad Štajersko. "Razvoj neviht in pomikanje je težko predvideti, zato največ možnosti za razvoj močnejših pripisujemo območju, obarvanemu z oranžno barvo," so zapisali.

Dodali so še, da so zopet mogoče hudourniške poplave. Predvsem v severni in osrednji Sloveniji lahko namreč ob nevihtah hitro narastejo manjši potoki in hudourniki. Možna so poplavljanja padavinske in zaledne vode, predvsem na območjih, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene.