Obilno deževje ohromilo Tirolsko, na terenu štiri tisoč gasilcev

Italijansko pokrajino Ligurija je sinoči zajelo neurje z močnim nalivom. V Genovi je v le eni uri padlo 80 milimetrov dežja. V deželi Lombardija zaradi neurij danes velja rdeče opozorilo, v več deželah na severu Italije, tudi Furlaniji - Julijski krajini, pa oranžno. Močni nevihtni pas je zajel tudi hrvaško Istro, pri Rovinju so opazili vodno trombo. Na avstrijskem Tirolskem je obilno deževje povzročilo poplave ter ohromilo cestni in železniški promet. Na terenu je trenutno okoli 4.000 gasilcev.

Padavine, ki so zjutraj zajele zahodno obalo Istre, so spremljali udari strel in jugo. Po poročanju portala Istramet se je na morju pri Rovinju pojavila tudi velika tromba. Na območju Umaga in Poreča je padlo vsaj do 25 milimetrov dežja.

Iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite so že zjutraj opozorili, da so danes mogoče močnejše nevihte, ki bi lahko povzročile veliko škodo. Mogoči so lokalni nalivi, zelo močan veter in toča, izključili pa niso niti pojava tromb na morju.

Hladna vremenska fronta se bo po napovedih vremenoslovcev danes širila proti Dalmaciji, nato pa se bo pozno popoldne premaknila proti notranjosti države in ob koncu dneva dosegla še Slavonijo.

V torek bo spremenljivo oblačno z lokalnimi plohami, ki bodo pogostejše na jadranski obali, v Dalmaciji in visokogorju.

Trst z okolico dopoldne zajelo silovito neurje

Nad Trstom se je v dopoldanskih urah razbesnelo kratkotrajno, toda silovito neurje s padavinami in močnimi vetrovnimi sunki, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in Primorski dnevnik. Nad središčem mesta je v kratkem času padla velika količina padavin, nato se je nebo po približno 20 minutah razjasnilo.

Številni prebivalci in turisti so zatočišče med silovitim neurjem poiskali v kavarnah in barih ob znamenitem tržaškem Velikem trgu. Veter je odtrgal steklena vrata knjigarne, meteorne vode so poplavile številne ulice in ceste v mestnem središču ter zalile več stavb, tudi slovenski Narodni dom, poroča Primorski dnevnik. Več ulic in cest je še vedno pod vodo, ponekod so odpovedali tudi semaforji.

Tržaški gasilci imajo polne roke dela, potem ko so zgolj v nekaj minutah prejeli več deset klicev na pomoč zaradi podrtih dreves, poplavljenih ulic, zamašenih odtokov in izpadov električne energije, poroča tržaški dnevnik Il Piccolo.

Težave zaradi obilnih padavin, neurij z močnimi vetrovi, poplav in zemeljskih plazov ima še vedno celoten severni del Italije, dodaja Ansa.

V Furlaniji - Julijski krajini, kjer je dopoldansko neurje prizadelo tudi številne manjše kraje, še vedno velja oranžno opozorilo, enako kot v Liguriji, pokrajini Bolzano, več delih Piemonta, delu Toskane in Benečije (Veneta), kjer je bilo sicer najhuje v nedeljo zvečer.

V Genovi izpadi elektrike in poplave

V Genovi je bilo zaradi naliva zaprtih več postaj podzemne železnice in podhodov, poročali so tudi o izpadih oskrbe z električno energijo. Moten je bil tudi železniški promet na progi med Genovo in Torinom, kjer se je ustavilo več vlakov.

O poplavljenih ulicah so poročali tudi iz mesta Rapallo, kjer je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa padlo 65 milimetrov dežja. Oblino deževje je v nedeljo pozno popoldne zajelo tudi Milano, od koder ne poročajo o večji škodi.

V Lombardiji velja rdeče opozorilo

V Lombardiji danes velja rdeče opozorilo zaradi neurij, v Liguriji, pokrajini Bolzano, več delih Piemonta, delu Toskane in Benečije (Veneta) ter v Furlaniji - Julijski krajini pa oranžno.

V delih Toskane so zato danes zaprti parki, pa tudi šole in nekateri vrtci. V mestu Carrara so zaprti tudi športni centri in pokopališča, še poroča Ansa.

Zaradi plazu v Alpah ustavili železniški promet med Francijo in Italijo

Zaradi zemeljskega plazu v dolini Maurienne v francoskih Alpah so ustavili železniški promet med Francijo in Italijo, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po napovedih bo železniški promet ustavljen najmanj do četrtka. Plaz je zasul tudi nekatere ceste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zemeljski plaz se je utrgal v nedeljo ob 17.15 po srednjeevropskem času. Skale s skupno prostornino 700 kubičnih metrov so trčile v zaščitno pregrado ob cesti, ki vodi do prelaza Mont Cenis in italijanske doline Susa, so sporočile regionalne oblasti v Savoji.

Zaradi plazu so bili ustavljeni vsi čezmejni vlaki na progi Chambery-Torino in regionalni vlaki TER v dolini Maurienne. Predor Frejus, ki povezuje Francijo in Italijo, je trenutno zaprt tudi za težke tovornjake. Voznikom oblasti svetujejo, naj namesto tega uporabijo predor Mont Blanc ali avtocesto A8.

"Po včerajšnjem velikem zemeljskem plazu so naše službe mobilizirane, da bi čim prej obnovile cestne in železniške storitve," je na družbenih omrežjih zapisal francoski minister za promet Clement Beaune in dodal, da bo za ponovno vzpostavitev prometa potrebnih več dni.

Zaradi močnega deževja v Avstriji težave na Tirolskem in Koroškem

Avstrijski deželi Tirolsko in Koroško je danes dosegla vremenska fronta iz Italije. Na Tirolskem je obilno deževje povzročilo poplave ter ohromilo cestni in železniški promet. Na terenu pa je trenutno okoli 4000 gasilcev. Na Koroškem so medtem gasilci posredovali že 40-krat, približno 1.500 gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

Na Tirolskem je bila prizadeta zlasti dolina Ötztal, kjer je tamkajšnji potok že prestopil bregove. Zaprta je bila regionalna cesta, nekateri kraji pa trenutno niso dostopni, je danes v Innsbrucku izjavil deželni glavar Anton Mattle.

Zaradi zemeljskega plazu so morali zapreti tudi železniško povezavo z Brennerjem na meji z Italijo, ki bo zaprta predvidoma do večera, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kljub temu je Mattle poudaril, da so bili zaradi opozoril meteorologov dobro pripravljeni na neurje. V mestu Innsbruck so na primer pravočasno namestili mobilni protipoplavni zid. Prav tako je ocenil, da so se razmere v deželi za zdaj nekoliko umirile.

Na avstrijskem Koroškem so medtem zaradi močnega deževja in sunkov vetra gasilci posredovali že 40-krat. Posebej prizadet je bil zahodni del dežele. Brez elektrike je ostalo približno 1.500 gospodinjstev, lokalne oblasti na Koroškem pa še naprej svarijo pred poplavami in zemeljskimi plazovi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Glede na napovedi bo dež v večjem delu države vztrajal do torka. Padlo bi lahko od 60 do 100 milimetrov padavin, ponekod tudi od 150 do 200 milimetrov, predvsem na osrednjem delu Alp. Predvidoma v sredo bodo padavine povsod ponehale. Četrtek pa naj bi bil že delno sončen, čeprav so še možne posamezne plohe.