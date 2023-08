Peklenska vročina na Hrvaškem. Izjemno toplo tudi morje.

Hrvaško je tudi danes pestil vročinski val, temperature pa so se povzpele prek 36 stopinj Celzija. Državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeče vremensko opozorilo za celotno Jadransko obalo in območje Zagreba. Na zaščito pred vročino je opozoril tudi hrvaški zavod za javno zdravstvo. Lombardijo na severu Italije je medtem prizadelo silovito neurje z močnimi padavinami, vetrom in strelami.

Zaradi visokih temperatur se še vedno ogreva tudi morje. Na večini merilnih postaj ob Jadranski obali so danes ob 11. uri namerili nad 27 stopinj, v Malem jezeru na Mljetu pa celo 28,8.

Vročina bo nekoliko popustila v nedeljo, ko za večino države velja oranžno opozorilo, z izjemo Dalmacije, ki bo v rumenem.

V začetku naslednjega tedna se bo vreme spremenilo. Temperatura zraka bo na zahodu države nekoliko nižja že v ponedeljek, večji padec temperatur pa vremenoslovci pričakujejo v torek in sredo, je za hrvaško nacionalno televizijo HRT danes povedala Tanja Renko iz državnega hidrometeorološkega zavoda.

Najbolj ogroženi starejši, otroci in kronični bolniki

Hrvaški zavod za javno zdravstvo je na svoji spletni strani izdal priporočila za zaščito pred vročino. Opozorili so, da so najbolj ogroženi starejši, otroci in kronični bolniki, ter vsem svetovali izogibanje soncu med 11. in 17. uro.

Več dela imajo zaradi vročine tudi enote nujne medicinske pomoči, kjer obenem ugotavljajo, da število ljudi, ki potrebujejo pomoč zaradi posledic vročine, vseeno ni veliko.

Vodja nujne medicinske pomoči v zagrebškem univerzitetnem kliničnem centru je za HRT tako dejal, da imajo v zadnjih nekaj dneh vsak dan enega ali dva pacienta zaradi vročinske izčrpanosti ali vročinskega udara. Dodal je, da to ni število, ki bi ga sicer pričakovali za tako visoke temperature, in ocenil, da se ljudje bolj pazijo in sprejemajo priporočila.