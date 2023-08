Par iz Avstralije po padcu z dubrovniškega obzidja v kritičnem stanju

Moški, star 34 let, in ženska, stara 26 let, sta se pri padcu hudo telesno poškodovala in sta v dubrovniški splošni bolnišnici. Šestindvajsetletnica je v kritičnem stanju in se bori za svoje življenje.

Dubrovniško-neretvanska policijska uprava je opravila preiskavo in ni ugotovila elementov kaznivega dejanja.