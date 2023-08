Vrhunec vročinskega vala: na Hrvaškem izdali rdeče opozorilo

Vročinski val, ki je sredi tedna zajel Hrvaško, bo te dni na vrhuncu. Visoke temperature bodo vztrajale do nedelje, nato pa se bodo spustile, napovedujejo vremenoslovci. Državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeče vremensko opozorilo za danes, soboto in nedeljo za območje Splita in Dubrovnika. Enako opozorilo do sobote velja za Reko.

Vroče bo tudi v drugih delih države, kjer zaradi visokih temperatur za danes povsod z izjemo gospiške regije velja oranžno opozorilo. V soboto oranžno opozorilo velja za celotno Hrvaško.

Temperature okoli 40 stopinj Celzija

Visoke temperature so predvsem hrvaško obalo pestile že pretekle dni, kjer so v povprečju dosegale do 37 stopinj Celzija. Na Mljetu so v četrtek namerili celo 40 stopinj, v Dubrovniku pa se temperatura niti ponoči ni spustila pod 30 stopinj Celzija.

V zadnjih dneh se je zaradi visokih temperatur močno ogrelo tudi morje. Na merilnih postajah ob Jadranski obali so danes tako že ob osmi uri zjutraj namerili od 26 do 28 stopinj Celzija, kolikor je znašala temperatura morja v Pulju in v Malem jezeru na Mljetu.

Prihodnji teden se bo ohladilo

Konec vročinskega vala državni hidrometeorološki zavod napoveduje za ponedeljek. Nato bodo po napovedih vremenoslovcev sledili veliko bolj sveži dnevi.