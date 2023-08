Po odhodu Bezosa z jahte njegovo osebje priredilo noro zabavo #foto

Zaposleni na jahti Koru, za katero je tretji najbogatejši Zemljan odštel 500 milijonov dolarjev (458 milijonov evrov), so se po odhodu šefa in njegovih slavnih prijateljev sprostili in več kot očitno uživali. Na njegovi jahti so se družili več ur, se pri tem zabavali in skakali v morje.

Jahta je bila zasidrana v bližini Hvara, natančneje v okolici kampa Vira.

V Splitu ju je čakalo zasebno letalo

Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez sta v ponedeljek po tednu dni zapustila Hrvaško. Z jahte sta odšla s helikopterjem, nato pa prestopila na zasebno letalo, ki ju je čakalo v Splitu.

Jahta Koru je sicer dolga 127 metrov, sprejme 18 gostov, na njej pa je zaposlenih 40 članov osebja. Prvi mož Amazona za letno vzdrževanje in delovanje tega luksuznega plovila odšteje približno 25 milijonov dolarjev (22 milijonov evrov).

Da je Bezos na Jadranu, smo prvič poročali 15. avgusta, ko so pri Dubrovniku opazili njegovo luksuzno jahto. Nekaj dni kasneje so se njemu in njegovi zaročenki pridružili številni zvezdniki. Po starem mestnem jedru Dubrovnika sta se namreč sprehajala v družbi pevke Katy Perry in igralca Orlanda Blooma ter glasbenika Usherja.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez v družbi pevke Katy Perry, igralca Orlanda Blooma in glasbenika Usherja. Foto: Profimedia

