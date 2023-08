Jadrnico tretjega najbogatejšega Zemljana opazili na Jadranu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Dubrovniku so opazili luksuzno jadrnico v lasti Jeffa Bezosa. Po pisanju hrvaških medijev se ta trenutno nahaja pred Elafitskimi otoki, zahodno od Dubrovnika. Ustanovitelj spletnega trgovca Amazon in vesoljskega podjetja Blue Origin je za najnovejšo "igračko" odštel pol milijarde dolarjev. Ali je na jadrnici tudi Bezos, ni znano.

Luksuzno 127 metrov dolgo plovilo s tremi skoraj 70 metrov visokimi jambori nosi ime Koru, kar je maorska beseda za nov začetek. Zgradili so jo v nizozemski ladjedelnici Oceanco v Roterdamu, še pred splovitvijo pa se je 500 milijonov dolarjev vredna jadrnica znašla na naslovnicah medijev. Zaradi izjemne višine jamborov so namreč razmišljali o razstavitvi pomembnega zgodovinskega jeklenega mostu De Hef v pristanišču Rotterdama, da bi lahko odplula na odprto morje, a se to po ogorčenju javnosti vendarle ni zgodilo.

Tretji najbogatejši Zemljan je jadrnico naročil leta 2018, prevzel pa šele letos. S 53-letno partnerico Lauren Sanchez sta maja prvič zajadrala okoli španskega otoka Majorka, kjer so ju ujeli tudi fotografski objektivi. Na balearske otoke sta prispela z zasebnim letalom, na plovilo pa so ju odpeljali s helikopterjem. Kasneje sta z njo obiskala še Italijo, Francijo in Grčijo. Med plovbo po Grčiji sta na njej gostila ameriško igralko Demi Moore, na križarjenju po Italiji pa Billa Gatesa.

Ena najdražjih jadrnic na svetu lahko sprejme 18 gostov, upravlja pa jo 36-članska posadka. Jadrnica, katere premec krasi skulptura Lauren Sanchez, lahko pluje s hitrostjo 30 vozlov. Na eni izmed treh palub je celo bazen.

Foto: Guliverimage Poleg nje ves čas pluje tudi 76 metrov dolgo podporno plovilo z imenom Abeona, namenjen pa je predvsem hrambi avtomobilov, čolnov in helikopterja. Bezosa bo vzdrževanje plovila stalo okoli 25 milijonov dolarjev letno.

Foto: Guliverimage

Vrednost Bezosovega premoženja so pri Forbsovi lestvici najbogatejših Zemljanov ocenili na 114 milijard dolarjev, kar je 57 milijard dolarjev manj kot pred enim letom.