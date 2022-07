Bezosovi 320-milijonski jahti obljubili gnila jajca, mostu ne bodo razstavili

De Hef v predelu Konigshaven znotraj pristanišča Rotterdam so postavili že leta 1877. Sprva je bil narejen kot nihajni most, a so po 50 letih zaradi številnih nesreč, ki so bile posledica ozkega prehoda, spremenili način uporabe mostu. Za lažji prehod ladij je nastal dvižni most, ki ima najvišjo točko prehoda postavljeno na 45 metrih. Bezosova jahta bo imela najvišjo točko na 47,4 metra, zato pod mostom ne more zapluti.

Pritisk javnosti je bil prevelik

Zaradi starosti so most večkrat prenavljali, nazadnje med letoma 2014 in 2017. Po končani obnovi so mestni svetniki med drugim Številni so se zbali, da bi to postala stalnica in bi most razstavili vedno, ko bi si to zaželel kakšen od svetovnih milijarderjev. Foto: Guliverimage sprejeli odlok, da se tega pomembnega zgodovinskega mostu nikoli ne sme razstaviti. A očitno je odlok veljal le kratek čas, saj so sprejeli ponudbo Bezosa in se odločili, da se most lahko znova razstavi. Ob novici, da bodo nekaj tednov razstavljali in potem znova sestavljali most, je javnost preprosto ponorela.

Celoten postopek skupaj z manjšo obnovo bi plačalo podjetje, ki izdeluje jahto. A kljub temu je bil odpor javnosti velik. Nastala je celo skupina na družbenem omrežju Facebook, ki je nameravala organizirati dogodek metanja jajc v novo jahto. Pokvarjena jajca naj bi v jahto metali ravno takrat, ko bi priplula mimo mostu De Hef, udeležbo pa je potrdilo že več kot 4.800 ljudi. Ker so se pri Oceancu ustrašili negativnih posledic, niso zaprosili za dovoljenje za razstavitev mostu. Za zdaj tako še ni jasno, kako bodo Bezosovo jahto prepeljali na odprto morje.

Foto: Oceanco