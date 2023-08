Hrvaška v rdečem, v Dubrovniku ponoči 30 stopinj Celzija

Hrvaško je zajel nov vročinski val, ki se bo do petka še okrepil V Dubrovniku se temperatura skoraj vso noč ni spustila pod 30 stopinj Celzija, danes čez dan pa bo živo srebro doseglo 37 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ). Izdali so rdeče vremensko opozorilo za štiri regije. Opozorilo zaradi visokih temperatur tako velja od danes do petka za reško in dubrovniško območje, od srede pa za kninsko in splitsko regijo.

Hrvaško je zajel vročinski val, za celotno območje Jadrana je izdano rdeče opozorilo zaradi ekstremno visokih temperatur.

Za širše območje Knina velja oranžno opozorilo, za preostali del Hrvaške pa so izdali rumeno opozorilo. Visoke temperature bodo dosegle tudi območje Like in Gorskega kotarja, kjer se bodo temperature gibale med 32 in 34 stopinjami Celzija. Ponekod po državi se bo živo srebro povzpelo do 37 stopinj Celzija, v Zagrebu se bodo temperature gibale okoli 34 stopinj Celzija.

Najbolj vroče je bilo danes ponoči sicer v Dubrovniku, kjer se temperatura ni spustila pod 30 stopinj Celzija. Danes ob 9. uri je že presegala 32 stopinj.

Foto: DHMZ

Ekstremna vročina bo vztrajala

Za območje Reke in Dubrovnika je od torka do petka napovedana zelo velika nevarnost zaradi ekstremne vročine, od srede pa za območje Knina in Splita. Velika nevarnost zaradi ekstremno visokih temperatur bo v četrtek in petek v Osijeku, za kar je izdano oranžno opozorilo, za petek pa je oranžno opozorilo izdano tudi za Zagreb, Karlovec in Gospić.

Visoke temperature tudi drugod po regiji

Ekstremno visoke temperature so namerili tudi v državah drugod v regiji, a vremenoslovci tam niso izdali rdečih opozoril.

V črnogorski Podgorici so ponoči tako zabeležili najtoplejšo avgustovsko noč od začetka meritev. Kot navaja črnogorski časnik Vijesti, je temperatura v prestolnici ponoči samo v enem trenutku padla malo pod 30 stopinj. V najbolj znanem turističnem kraju v državi, Budvi, se temperatura v tem času ni spustila pod 31 stopinj.

Pristojni ob tem opozarjajo na škodljive vplive vročine na zdravje. Ta lahko najbolj prizadene starejše, otroke, nosečnice, nekatere bolnike in tiste, ki so ji bolj izpostavljeni. Ljudi zato pozivajo, da se umaknejo v senco ali hladnejše prostore, pijejo dovolj tekočine in uživajo lahko hrano v manjših obrokih.