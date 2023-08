Hrvaški upokojenci zagrozili z bojkotom trgovskih verig

Hrvaški upokojenci so zaradi skoka cen v trgovinah zagrozili z bojkotom trgovskih verig. Napovedali so tudi, da bodo trgovcem predlagali uvedbo posebne kartice, ki bi jim omogočala od deset do 15 odstotkov popusta, je poročal hrvaški portal N1.

Morebitni bojkot so predlagali v politični platformi Upokojenci skupaj. Sporočili so, da so se za takšen predlog odločili zaradi "pohlepa" trgovcev in da se o njem že pogovarjajo z nekaterimi zainteresiranimi združenji.

"Če se odločimo za bojkot, bomo določili skupino trgovskih verig in rekli, da tam ne bomo kupovali izdelkov. Pozvali bomo vse upokojence, naj mesec dni bojkotirajo to verigo, po vsej Hrvaški," je primer bojkota za N1 opisal koordinator platforme Lazar Grujić.

Grujić je izrazil pričakovanje, da bodo trgovci razmislili, ali se jim izplača izgubiti tako veliko število kupcev. Na Hrvaškem je okoli 1,2 milijona upokojencev, po njegovi oceni pa se jih bo velik del pridružil bojkotu. "To pomeni samodejni padec prihodkov od prodaje," je opozoril.

Dodal je, da so v nekaterih sosednjih državah izdali kartice, s katerimi upokojenci v nekaterih trgovskih verigah ustvarjajo popust. Napovedal je, da bodo predlog za izdajo takšnih kartic poslali tudi trgovcem na Hrvaškem.