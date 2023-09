V Nazarjah in Kamniku odprli montažna mostova #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Lačji vasi pri Nazarjah in Stahovici pri Kamniku so danes odprli montažna mostova. Odprtja mostu čez Dreto v Lačji vasi sta se udeležili delegaciji slovenske in hrvaške civilne zaščite.

Kot je ob torkovem obisku gradbišča montažnega mostu v Lačji vasi povedal hrvaški obrambni minister Mario Banožić, gre za 27 metrov dolg in tri metre širok most z nosilnostjo 42 ton na os. Z njim bodo pomagali tamkajšnjim prebivalcem, ki so jih prizadele poplave, da bodo lahko prek njega opravljali vsakodnevne obveznosti.

Most, ki so ga hrvaški vojaki začeli postavljati v nedeljo, lahko v Lačji vasi po besedah hrvaškega ministra ostane, kolikor dolgo bo treba oziroma dokler ne zgradijo novega. Poudaril je še, da je prvič, da bo tak most postavljen zunaj meja Hrvaške.

Župan Gornjega Gradu Anton Špeh je povedal, da je okrog 30 poljskih vojakov v torek začelo postavljati montažni most čez Dreto, ki bo dolg 24 metrov, širok pa sedem metrov. Delo poljskih vojakov si bo 13. septembra ogledala posebna delegacija iz Poljske.