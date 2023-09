Deseta dirka svetovnega prvenstva v reliju je tradicionalni reli Akropolis v Grčiji. Uvodni superspecial je dobil Kalle Rovanperä. Svetovnega prvaka in tekmece pa skrbijo blatne makadamske ceste, potem ko je v zadnjih dneh Grčijo zajelo močno deževje in se nedaleč od prizorišča dirke borijo s posledicami poplav.

Poplavljena Grčija le malo bolj vzhodno od prizorišča relija Akropolis Foto: Reuters Reli Akropolis se dogaja na makadamskih cestah osrednje Grčije, a te so letos vse prej kot prašne. Zaradi padavin, kakršnih Grčija ne pomni (padlo je še več dežja kot pred mesecem dni v Sloveniji), se le nekaj bolj vzhodno (med Lariso, Volosom in otokom Skiatos) spopadajo z uničujočimi poplavami. Dirka za svetovno prvenstvo ni ogrožena, so pa ceste blatne kot še nikoli.

Tako blatne dirke svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) in tekmeci že dolgo niso imeli. "Sam imam sicer rad nekaj dežja, a pogoji so kar nekoliko ekstremni. Konec tedna sicer naj ne bi deževalo. Bomo videli, kako bo," je bil po popisu hitrostnih preizkušenj kar nekoliko zaskrbljen Rovanperä. Esapekka Lappi (Hyundai) je dodal: "Zapiskov sploh ni bilo lahko narediti. Niti ni bila taka težava blato, kot je bila megla." Ko bodo od petka do nedelje dirkali na 14 hitrostnih preizkušnjah, bo največji izziv spreminjajoč teren. Lappi pojasnjuje: "To bo mala loterija. Nekateri odseki bodo hitro suhi, potem pa boš kar naenkrat zapeljal v blato ali vodo. Čaka nas težko delo."

Lani je v Grčiji zmagal Thierry Neuville, eden od prvakovih izzivalcev. Foto: Red Bull Content Pool Za piko na i pa se še lomi letošnje prvenstvo. Reli Akropolis je 10. od 13. preizkušenj. Na prejšnji na Finskem je Rovanperä sploh prvič letos odstopil, Elfyn Evans (Toyota) zmagal, Thierry Neuville (Hyundai) pa je bil tretji. Tako sta zadnja zmanjšala zaostanek za branilcem naslova na 25 oziroma 36 točk. Bitka za prvaka 2023 je tako še vse prej kot odločena. Rovanperä je pred mesecem dni na domači dirki dirkalnega yarisa prevrnil na streho in dobil kar nekaj modric. A pravi, da je povsem okreval in da bolečin ne čuti več.

Kalle Rovanperä Foto: Guliverimage Lani je grško dirko dobil Neuville, predlani pa Rovanperä. V Grčiji dirka tudi osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota), ki je nazadnje nastopil junija na reliju Safari Kenija in zmagal. "Akropolis je reli klasika. Tukaj sem imel vzpone in padce. Tudi tokrat mi ne bo lahko, v petek bom še prvi na progi," pravi najmlajši svetovni prvak, 22-letni Rovanperä.

Skupni seštevek WRC pred relijem Akropolis:



1. Kalle Rovanperä (Toyota) 170 točk

2. Elfyn Evans (Toyota) 145

3. Thierry Neuville (Hyundai) 134

4. Ott Tänak (M-Sport Ford) 104

5. Sebastien Ogier (Toyota) 98

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 87

V četrtek zjutraj so odpeljali slabe štiri kilometre dolg ogrevalni brzinec v Lamii, zvečer pa jih je že čakala prva prava hitrostna preizkušnja. To je bil sicer le uvodni superspecial v dolžini vsega 1,5 kilometra (na asfaltu v bližini Aten), ki na končni vrstni red pravega vpliva ne bo imel in niti ni pokazal, kakšne razmere jih na dirki zares čakajo. Dobil ga je Rovanperä pred Lappijem in Neuvillom, a je bila razlika med njimi le 0,4 sekunde. Preostalih 14 brzincev bo dolgih od 16 do 29 kilometrov.