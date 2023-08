Valižan Evans zmagovalec relija na Finskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Finskem. Na deveti postaji sezone je slavil zanesljivo in danes le še potrdil prevlado ves konec tedna. Najbližji zasledovalec Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je zaostal 39 sekund.

Elfyn Evans je temelje za zmago postavil že v petek, v soboto pa je dobil sedem od osmih hitrostnih preizkušenj. Danes so bile na sporedu le še štiri in Evansu je prednost uspelo še nekoliko povečati. Tretji je bil na koncu Japonec Takamoto Katsuta (Toyota), ki je zaostal več kot minuto in pol.

Za štiriintridesetletnega Valižana je to sedma zmaga na relijih za SP, druga letošnja po hrvaški preizkušnji.

V seštevku sezone je na drugem mestu, ima pa 25 točk zaostanka za vodilnim, svetovnim prvakom Kallejem Rovanperäjem (Toyota). Ta je, tako kot še eden od kandidatov za zmago Estonec Ott Tänak (M-Sport Ford), dirko končal predčasno že v petek, potem ko je dirkalnik prevrnil na streho, na srečo pa se pri tem ni poškodoval.

Naslednja postaja SP bo reli Akropolis v Grčiji od 7. do 10. septembra.